निक्की जल जाने तक क्यों चुपचाप झेलती रही सबकुछ, बहन ने बताई मजबूरी

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मार दी गई निक्की भाटी आखिर क्यों चुपचाप सबकुछ झेलती रही? निक्के परिवार का दावा है कि दहेज के लिए लगातार उस पर जुल्म हो रहा था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्यों जला दिए जाने की नौबत तक निक्की सबकुछ झेलती रही।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 12:43 PM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मार दी गई निक्की भाटी आखिर क्यों चुपचाप सबकुछ झेलती रही? निक्के परिवार का दावा है कि दहेज के लिए लगातार उस पर जुल्म हो रहा था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्यों जला दिए जाने की नौबत तक निक्की सबकुछ झेलती रही। अब निक्की की बहन कंचन ने कहा है कि 7 साल के अपने बेटे के लिए निक्की बर्दाश्त करती रही। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल स्थिति बेहतर हो जाएगी।

कंचन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार को निक्की की कुछ तस्वीरों के साथ एक रील शेयर किया जिसमें वह कहती है, ‘बहुत से लोगों के बहुत सवाल हैं। लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं कि सारे सवालों के जवाब दूं। क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं। बहुत सारी सामाजिक चीजों को सोचते हुए हम समझौता कर रहे थे। इसके अलावा निक्का का सात साल का बेटा भी है जिसकी वजह से वह समझौते करती रही थी कि आज नहीं तो कल सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। यह नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा।’

कंचन ने कहा कि बहुत से लोग नकारात्मक बोल रहे हैं तो बहुत से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कंचन ने कहा कि वह खुद भी बहुत प्रभावित है। उसने कहा, 'काश जो आज हो रहा है वह 11 या 12 फरवरी को हो जाता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता।' कंचन ने यह भी कहा कि समाज की रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर बहुत सी चीजों से समझौता किया। कंचन का कहना है कि उसे और उसकी बहन को ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की मांग को लेकर लगातार उन्हें मारा-पीटा जाता था।

निक्की के पिता भिखारी सिंह का कहना है कि वह बेटी को घर भी ले आए थे, लेकिन समाज के कहने पर उसे वापस भेज दिया गया था। बताया जाता है कि विवाद के बाद दोनों परिवारों का पंचायत में समझौता करा दिया गया था।

आरोप है कि 21 अगस्त को निक्की को पति और ससुराल के अन्य लोगों ने पीटा और फिर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। निक्की के परिवार का दावा है कि दहेज की मांग पूरी नहीं करने की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि, आरोपी पति विपिन भाटी ने पुलिस पूछताछ में इंस्टाग्राम और ब्यूटी पार्लर को लेकर झगड़े की बात कही है।