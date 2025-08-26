nikki murder case mystery deepens due to cctv hospital memo and different statements निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस, Ncr Hindi News - Hindustan
nikki murder case mystery deepens due to cctv hospital memo and different statements

निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

निक्की भाटी मर्डर केस में नए सबूतों के सामने आने से पूरे मामने की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती नजर आ रही है। इस मामले में नए सबूत मिले हैं जिनमें अस्पताल का मेमो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नोएडाTue, 26 Aug 2025 07:27 PM
निक्की भाटी मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती नजर आ रही है। इस मामले में नए सबूत मिले हैं जिनमें अस्पताल का एक मेमो भी शामिल है। इस रिपोर्ट में गैस सिलेंडर फटने का भी जिक्र है। वहीं पति विपिन भाटी का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। साथ ही परिवारों के अलग-अलग बयान भी सामने आए हैं। इससे पूरे मामले में सस्पेंस बढ़ गया है।

भाटी परिवार के घर के पास एक दुकान के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स (जिसे लोग विपिन बता रहे हैं) खड़ी कार के पीछे खड़ा है। वह अचानक दौड़ता है और फिर जल्दी से वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद, एक बुजुर्ग शख्स और पड़ोसी घर की तरफ भागते हुए दिखते हैं। महिलाएं घबराई हुई नजर आ रही हैं।

पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने बताया कि यह सीसीटीवी फुटेज जांच का हिस्सा है लेकिन इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह सीसीटीवी फुटेज घटना के समय का बताया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) सुधीर कुमार ने बताया कि यह हमारी जांच का हिस्सा है। इस केस में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर एंगल से जांच की जाएगी। आरोप हैं कि निक्की को उसके सिरसा स्थित घर में पीटा गया फिर उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उसे दिल्ली के किसी अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया था। निक्की के आखिरी पलों के कुछ वीडियो खूब वायरल हुए हैं। बताया जाता है कि इन्हें उसकी बड़ी बहन कंचन ने बनाया था।

इस केस में पुलिस ने फौरन ऐक्शन लेते हुए निक्की के पति विपिन, उसके माता-पिता सतवीर और दया के साथ ही भाई रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह भी जाता है कि रविवार को विपिन कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था इस पर पुलिस की गोली उसके पैर में लगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले में समय-सीमा के भीतर जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन की मांग की है। महिला आयोग ने निक्की के परिवार और गवाहों को सुरक्षा दिए जाने की गुहार भी लगाई है। निक्की के परिजनों का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था।

हालांकि निक्की के परिजनों का कहना है कि उन्होंने शादी में एक स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल और गहने दिए थे। उनका दावा है कि बाद में निक्की पर 36 लाख रुपये और एक लग्जरी कार के लिए दबाव डाला जा रहा था। निक्की को सबसे पहले जिस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसके मेमो में लिखा है कि घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज गंभीर रूप से जल गया है।

मेमो में यह भी लिखा है कि निक्की को देवेंद्र (विपिन के बुआ का बेटा) लेकर आया था। निक्की की हालत गंभीर थी। वहीं निक्की की बहन कंचन ने शिकायत में कहा कि उसकी बहन पर विपिन और उसके परिवार ने हमला किया था। मेरी सास दया ने विपिन को एक ज्वलनशील पदार्थ दिया फिर विपिन ने उसे निक्की पर डाल दिया। मैंने विरोध किया तो मुझे पीटा गया।

बकौल कंचन घटना के समय उसका पति रोहित, सास दया और ससुर सतवीर मौजूद थे। घटना 21 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे हुई थी। निक्की की हालत गंभीर थी इसलिए एक पड़ोसी की मदद से मैं उसको हॉस्पिटल ले गई। अस्पताल ने उसे नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया।

वहीं विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि विपिन और उसके पिता शाम करीब 5:45 बजे दुकान पर थे। मैंने विपिन को देखा तो वह तेजी से घर की तरफ भागा और तुरंत वापस आ गया। उसने मुझे घटना के बारे में बताया। बाद में मैं विपिन के पिता और मां के साथ निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले गया। कार में निक्की सिर्फ पानी मांग रही थी।

बकौल देवेंद्र निक्की यह भी कह रही थी कि उसे घुटन महसूस हो रही है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि विपिन कुछ देर पहले दुकान पर मौजूद था। वहीं निक्की के पिता भिखारी सिंह ने विपिन को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि निक्की की हत्या का संबंध उसकी और उसकी बहन के रील बनाने संबंधी गतिविधियों से था।

निक्की के पिता भिखारी सिंह ने दावा किया कि विपिन की मां भी इंस्टाग्राम चलाती थी। रील्स बनाने की गतिविधियां हत्या का कारण नहीं हैं। मैंने अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 1.5 लाख रुपये दिए थे। मेरी बेटियां पार्लर चलाती थीं और अपने बच्चों को पढ़ाती थीं।

इस मामले में 22 अगस्त को कसना पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 61(2) (आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि अस्पताल मेमो, बयानों और सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।