निक्की के मोबाइल और पेन ड्राइव की जांच से सामने आएगा सच, कंचन के पास सेव है डाटा

Nikki Murder Case: निक्की हत्याकांड में उसकी बहन ने दावा किया है कि आरोपी विपिन की सारी करतूत निक्की के मोबाइल और पेन ड्राइव में छिपी हुई हैं, जिससे मामले का सच सामने आ सकता है।

निक्की की हत्या के मामले में उसकी बहन कंचन ने दावा किया है कि निक्की के मोबाइल में आरोपी विपिन की सारी करतूत छिपी हैं। निक्की के पास एक पेन ड्राइव भी थी, जिसमें आरोपी विपिन की अन्य लड़कियों से चैटिंग और रिकॉर्डिंग आदि का डाटा सेव किया गया था। इनकी जांच से मामले से पर्दा उठ सकता है।

निक्की बहन कंचन ने बताया कि निक्की को जब आरोपी विपिन के अफेयर का पता चला तो उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कंचन का दावा है कि निक्की के मोबाइल और एक पेन ड्राइव में आरोपी की करतूत सेव है। आरोपी विपिन के अफेयर का पता चलने पर निक्की उसकी इन हरकत का विरोध करती थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था।

निक्की और कंचन घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थीं। अपने बच्चों को वह खुद ही पाल रही थीं। परिजनों ने कहा कि आरोपी उसे हमेशा तंग रखते थे और टॉर्चर करते थे। दोनों बहनें प्रताड़ना झेल रही थीं। वह इसकी शिकायत करती थी तो ससुराल पक्ष के लोग सबूत मांगते थे। कंचन ने बताया कि इस कारण उसने घर में निक्की के साथ होने वाली मारपीट की घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। कंचन ने रोते हुए बताया कि उसकी आंखों के सामने उसकी बहन तड़पती रही। यह दृश्य याद कर उसकी रूह कांप जाती है।

निक्की के बेटे के बयान दर्ज होंगे पुलिस इस मामले में निक्की के मासूम बेटे के बयान भी दर्ज करेगी। निक्की के बेटे ने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पापा ने लाइटर से मां को जलाया था। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके चलते पुलिस बच्चे का भी बयान दर्ज करेगी, जिसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कंचन का भी बयान दर्ज होना है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस हत्या और आत्महत्या में उलझी निक्की की दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है, जबकि सिरसा के लोग इसे आत्महत्या बता रहे हैं। उधर निक्की ने खुद अस्पताल में बयान दिया था कि घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी। इसके चलते पुलिस के लिए मामला उलझता जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा भी हत्या में दर्ज किया है। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस साक्ष्य जुटा रही है।