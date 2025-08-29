nikki murder case greater noida police to be prepared chargesheet in 30 days निक्की केस: 30 दिन में चार्जशीट की तैयारी, विपिन के गांव वाले भी जुटा रहे सबूत, क्या वजह?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnikki murder case greater noida police to be prepared chargesheet in 30 days

निक्की केस: 30 दिन में चार्जशीट की तैयारी, विपिन के गांव वाले भी जुटा रहे सबूत, क्या वजह?

निक्की मर्डर केस में ग्रेटर नोएडा पुलिस 30 के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। वहीं विपिन के गांव सिरसा के लोगों ने भी सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 29 Aug 2025 08:31 AM
share Share
Follow Us on
निक्की केस: 30 दिन में चार्जशीट की तैयारी, विपिन के गांव वाले भी जुटा रहे सबूत, क्या वजह?

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस इस प्रकरण में 30 के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। वहीं दूसरी ओर पति विपिन के गांव सिरसा के लोगों ने भी सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। लोग विपिन पर लगे हत्या के आरोप को खारिज कर रहे हैं।

जेल भेजे जा रहे आरोपी

सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम विवाहिता निक्की की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई थी। निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति विपिन भाटी, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सत्यवीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

सबूत जुटा रही पुलिस

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। उम्मीद है कि 30 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने भी भरोसा दिया था कि पुलिस जल्द जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं, दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने गुरुवार को रूपबास गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।

विपिन के गांव वाले जुटाने लगे सबूत

सिरसा गांव के लोग पति विपिन पर लगे निक्की की हत्या के आरोप को सिर से खारिज कर रहे हैं। इसे साबित करने के लिए वे साक्ष्य जुटा रहे हैं। सिरसा के ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय विपिन दुकान पर था। उसके पिता सत्यवीर भी दुकान पर थे। सास दया भी पड़ोसी के घर में थी और जेठ रोहित सिरसा टोल प्लाजा पर था। ग्रामीणों का दावा है कि विपिन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई गई है। लोग टोल प्लाजा की भी फुटेज भी निकलवा लाए हैं।

निक्की की सास का भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट

निक्की की हत्या के मामले में इंस्टाग्राम पर रील बनाने की वजह सामने आई थी। ससुराल पक्ष के लोग इंस्टाग्राम पर रील डालने का विरोध करते थे, जबकि खुद निक्की की सास का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। निक्की की सास दया का वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना हुआ है। उस पर 161 फॉलोवर्स हैं। इसमें कई वीडियो भी अपलोड हैं, जिनमें निक्की की सास है। हालांकि, इस अकाउंट पर 20 जनवरी 2024 को लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था।