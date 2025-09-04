nikki murder case biggest question where is her mobile आखिर क्या था उस फोन में? निक्की के मर्डर केस में सबसे बड़े 2 सवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
आखिर क्या था उस फोन में? निक्की के मर्डर केस में सबसे बड़े 2 सवाल

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में आग से जिंदा जलकर मरी निक्की भाटी की तेरहवीं बीत चुकी है। लेकिन उसकी मौत को लेकर कई बड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं। पुलिस ने निक्की के पति विपिन और ससुर समेत परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 4 Sep 2025 02:42 PM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में आग से जिंदा जलकर मरी निक्की भाटी की तेरहवीं बीत चुकी है। लेकिन उसकी मौत को लेकर कई बड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं। पुलिस ने निक्की के पति विपिन और ससुर समेत परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन घटना के करीब 15 दिन बाद भी पुलिस यह नहीं पता लगा सकी है कि निक्की का फोन कहां है? सवाल उठ रहा है कि आखिर उस फोन में ऐसा क्या था और किसने उसे पुलिस के हाथ लगने से पहले ठिकाने लगा दिया?

समझा जा रहा है कि निक्की की हत्या हुई या फिर उसने खुद को आग लगाई, इस रहस्य से पर्दा उठाने में उसका मोबाइल फोन मददगार साबित हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मोबाइल को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। निक्की की बहन कंचन का कहना है कि घटना के बाद वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे नहीं पता कि मोबाइल कहां गया। वहीं, निक्की के ससुरालवालों का दावा है कि निक्की को वे अस्पताल लेकर चले गए थे और घर में सिर्फ कंचन थी, इसलिए वही बता सकती है कि फोन कहां गया। पुलिस ने हाल ही में निक्की के मायके जाकर भी कंचन और उसके परिवार के अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। लेकिन अभी तक मोबाइल वाला रहस्य बरकरार है।

सिलेंडर वाला झूठ क्यों?

निक्की की मौत को लेकर दूसरा सबसे बड़ा सवाल अस्पताल में दिया गया उसका आखिरी बयान है। निक्की ने अस्पताल में डॉक्टरों से कहा कि घर में वह खाना बना रही थी और उस वक्त सिलेंडर में विस्फोट हो गया, इसकी चपेट में आकर वह झुलस गई। लेकिन पुलिस को मौके पर सिलेंडर विस्फोट के सबूत नहीं मिले। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर मौत से पहले निक्की ने क्यों यह झूठ बोला। इस बीच, विपिन के वकील का कहना है कि निक्की की मौत के कंचन और निक्की के परिवार के दूसरे लोगों ने ससुराल में कई सबूत मिटा दिए।

हत्या बनाम आत्महत्या की गुत्थी

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम निक्की भाटी के साथ क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए यह एक बड़ी गुत्थी बन चुकी है। अलग-अलग वीडियो, कई तरह के बयान और कुछ विरोधाभासी तथ्यों ने पूरे मामले को उलझा दिया है। निक्की की बहन और पिता ने इसे दहेज के लिए की गई हत्या बताया है तो ससुराल पक्ष के लोगों का दावा है कि निक्की ने खुद आत्महत्या की। वह लड़ाई झगड़े की बात तो स्वीकार करते हैं लेकिन दहेज के लिए हत्या के आरोप को नकार रहे हैं।