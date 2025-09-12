nikki murder case bail plea rejected lower court निक्की हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnikki murder case bail plea rejected lower court

निक्की हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई

दहेज के लिए हुई निक्की की हत्या के मामले में ग्रेटर नोएडा की निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आरोपी पक्ष सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन की तैयारी कर रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 12 Sep 2025 08:01 AM
share Share
Follow Us on
निक्की हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई

जिला न्यायालय की निचली अदालत (लोअर कोर्ट) ने गुरुवार को निक्की की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अब सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में जमानत के लिए आवेदन की तैयारी का रहे हैं।

सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम दहेज के लिए विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निक्की की बहन कंचन ने कासना कोतवाली में निक्की के पति विपिन, ससुर सत्यवीर, सास दया और जेठ रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में पेश किया था। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है।

इस मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए आरोपियों की जमानत का विरोध किया। अदालत ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

निक्की पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार कल्सन एडवोकेट और उधम सिंह एडवोकेट ने बताया कि आरोपी पक्ष सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी कर रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा सेशन कोर्ट में भी बेल खारिज करने के लिए अप्रोच किया जाएगा। अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पैरवी करेगा।