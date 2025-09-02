निक्की का मायके से पहले ससुराल में श्राद्ध, क्यों भाभी को भरोसा- विपिन नहीं हत्यारा

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस को विवेचना पूरी करने के लिए फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस को विवेचना पूरी करने के लिए फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद पुलिस जांच प्रक्रिया पूरी कर चार्जशीट फाइल करेगी।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम दहेज के लिए विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निक्की की बहन कंचन की तरफ से आरोपी पति विपिन, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े हुए सभी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

इसके साथ ही पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए गए हैं, इसमें आरोपी पक्ष के कुछ लोगों के भी बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी इसमें फॉरेंसिक की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। इन जांच रिपोर्ट को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद जल्द से जल्द पुलिस इस प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी।

सिरसा गांव में निक्की को श्रद्धांजलि दी सिरसा गांव में सोमवार को निक्की की तेरहवीं की रस्म पूरी की गई। इसके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने निक्की की फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का कहना है कि निक्की का सिरसा में अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे में परिवार का फर्ज बनता है कि उसकी तेरहवीं भी वहीं होनी चाहिए। सोमवार को निक्की के ससुर की दुकान पर शोक सभा का आयोजन किया गया। परिवार और गांव के लोगों ने निक्की को श्रद्धांजलि दी।

रूपबास गांव में आज होगी तेरहवीं निक्की हत्याकांड को लेकर उसकी भाभी मनीषा भी काफी चर्चा में है। मनीषा का दावा है कि विपिन निक्की को काफी प्यार करता था। ससुराल में भी विपिन की काफी इज्जत थी। दरअसल, निक्की की भाभी मनीषा का उसके पति रोहित से विवाद चल रहा है। मनीषा का आरोप है कि उसे दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने छोड़ रखा है। निक्की हत्याकांड के बाद से मनीषा भी चर्चा में है। मनीषा ने अपनी ससुराल पक्ष के लोगों पर चुटकी लेते हुए कहा की विपिन को ससुराल में काफी मान सम्मान मिलता था। ससुराल में उसे विप्पु नाम से पुकारते थे।