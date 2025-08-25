निक्की भाटी मर्डर केस में फरार ससुर भी दबोचा, नोएडा दहेज हत्या के सभी चारों आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस में अब सभी चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कासना थाना पुलिस ने निक्की के ससुर को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक की यह चौथी गिरफ्तारी है। निक्की के जेठ को भी आज सुबह गिरफ्तार किया गया।

ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर जिंदा जलाई गई 26 वर्षीय निक्की भाटी मर्डर केस में अब सभी नामजद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कासना थाना पुलिस ने हत्या के बाद से फरार चल रहे निक्की के ससुर सत्यवीर भाटी को भी आज गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक यह चौथी गिरफ्तारी है।

इससे पहले पहले पुलिस ने निक्की के जेठ को भी आज सुबह गिरफ्तार किया था। वहीं उसकी सास और पति रविवार को गिरफ्तार किया गया था। दहेज के लिए निक्की को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी को कल ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को एक बयान में बताया कि आरोपियों की पहचान सतवीर भाटी (55) और रोहित भाटी (28) के रूप में हुई है। इन्हें कासना पुलिस ने एक गुप्त सूचना और मैन्युअल खुफिया जानकारी के आधार पर सिरसा टोल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों गिरफ्तारियां अलग-अलग की गईं और दोनों के बीच कुछ समय का अंतर था।

पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) (हत्या), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61 (2) (आजीवन कारावास या अन्य के साथ दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

बेटी की मौत के बाद मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और बुलेट बाइक की मांग पूरी भी कर दी थी। निक्की के माता-पिता ने विपिन के पूरे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।