पति और सास ने मारा, वीडियो बनाने से थे नाराज; निक्की मर्डर केस में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए चर्चित निक्की हत्याकांड में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में हत्या और साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपी बनाया है। 

Tue, 25 Nov 2025 06:07 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए चर्चित निक्की हत्याकांड में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में हत्या और साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपी बनाया है।

कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में बीते 21 अगस्त को विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निक्की की बहन कंचन ने कासना कोतवाली में आरोपी पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सभी आरोपी लुक्सर जेल में बंद हैं।

पुलिस ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। 500 पन्नों से अधिक की चार्जशीट में अस्पताल की तरफ से मिले मेमो की रिपोर्ट को भी शामिल किया है। इसमें निक्की के जलने का कारण सिलेंडर का फटना बताया गया था। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण, बिस्तर, रसोई, गैस चूल्हा और आंगन का मुआयना किया था। घटनास्थल से मिट्टी का नमूना, जले कपड़े, थिनर की बोतल और लाइटर कब्जे में लिया गया था। इन सभी बिंदुओं और इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। बचाव पक्ष के वकील उधम सिंह तोंगड़ और दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कराने के साथ सजा दिलाने के लिए मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखेंगे।

वीडियो बनाने से नाखुश थे : पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसके मुताबिक दया और विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपी मां बेटा दोनों बहनों के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से नाखुश थे। वीडियो बनाने से टोकने पर नहीं रुकने के कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने घटना को आत्महत्या करार देने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की जांच में आरोपियों की थ्योरी झूठी निकली है।

बहन ने वायरल किया था वीडियो

निक्की की बहन कंचन ने घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें निक्की के साथ मारपीट और उसके बाद उसको जलते हुए दिखाया गया था। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया। इसके बाद काफी वीडियो वायरल हुए।

साद मियां खान, डीसीपी, ग्रेटर नोएडा, ''पुलिस ने हत्या और साजिश रचने के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में घटना से जुड़े सभी साक्ष्य को शामिल किया गया है।''

