मौत से 4 महीने पहले निक्की ने बहन संग किया था एक वादा, बदले में विपिन ने मारपीट से की तौबा

Nikki bhati Murder: निक्की भाटी मर्डर केस की जांच में पता चला है कि चार महीने पहले निक्की ने अपनी बहन कंचन संग ससुरालियों से एक लिखित वादा किया था, बदले में विपिन ने भी मारपीट न करने की बात कही थी।

Nikki bhati Murder: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ससुराल में कथित तौर पर आग के हवाले की गई 26 वर्षीय निक्की भाटी की मौत के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। निक्की की मौत 21 अगस्त को हुई थी। इस मामले में निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर पति विपिन, ससुर, सास और देवर रोहित को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि इसी साल अप्रैल महीने में निक्की और कंचन ने लिखित में विपिन से एक वादा किया था, बदले में उसने भी मारपीट और गलत व्यवहार न करने की बात कही थी।

पुलिस का कहना है कि जांच सिर्फ उन्हीं साक्ष्यों पर केंद्रित है जो सीधे इस केस से जुड़े हैं। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने कहा, “हम मौत के कारण की जांच कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य प्रासंगिक होंगे उन्हें दर्ज किया जाएगा।”

कंचन और निक्की ने लिखित में किया वादा जांच में सामने आया है कि इस साल अप्रैल में पंचायत बैठक हुई थी। जिसमें निक्की और कंचन से लिखित में वादा लिया गया कि वे सोशल मीडिया पर रील बनाना बंद करेंगी। बदले में ससुराल पक्ष ने आश्वासन दिया था कि विपिन निक्की से गलत व्यवहार या मारपीट नहीं करेगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और किसी भी आंतरिक विवरण को फिलहाल साझा नहीं किया जा रहा है।

घर में पहले से तनाव निक्की की जेठानी मीनाक्षी ने भी आरोप लगाया कि शादी (2016) से ही वह उत्पीड़न का शिकार रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें फोन रखने या बाहर संपर्क करने की इजाजत नहीं थी और उन्हें दहेज को लेकर सास-ससुर, पति और देवरानी निक्की व कंचन के हाथों अपमान और मारपीट सहनी पड़ी। मीनाक्षी ने बताया कि 2020 में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में पंचायत में समझौते से खत्म कर दिया गया।