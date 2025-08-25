सिर्फ दहेज नहीं, निक्की भाटी की हत्या की वजह कुछ और…; बहन कंचन ने किया बड़ा दावा

ग्रेटर नोएडा के दहेज हत्याकांड मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दहेज के लालच में ससुरालवालों ने निक्की भाटी को पीट-पीटकर जिंदा जला दिया। निक्की के परिवारवाले पहले ही बहुत कुछ दहेज में दे चुके थे लेकिन उनकी मांग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।

ग्रेटर नोएडा के दहेज हत्याकांड मामले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दहेज के लालच में ससुरालवालों ने निक्की भाटी को पीट-पीटकर जिंदा जला दिया। निक्की के परिवारवाले पहले ही बहुत कुछ दहेज में दे चुके थे लेकिन उनकी मांग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अब 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। निक्की की भाटी की बहन और जेठानी कंचन ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे और किसी भी तरह निक्की को रास्ते से हटाने की कोशिश में थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंचन ने बताया कि दहेज का मांग निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान में बदल गई थी। वह किसी भी तरह निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि निक्की घर छोड़कर चली जाए ताकी विपिन की दूसरी शादी कराई जा सके। इससे पहले निक्की के पिता भी दावा कर चुके हैं कि विपिन का किसी और से अवैध संबंध भी था। कंचन और निक्की की साल 2016 में एक ही घर में शादी हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की उसके बड़े भाई रोहित से।

पुलिस ने कंचन की शिकायत पर चार लोगों, विपिन, सास दयावती, ससुर और जेठ के खिलाफ केस दर्ज किया। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विपिन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कंचन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के साथ मारपटी की गई थी। इसके बाद सास ने विपिन केरोसिन पकड़ाया और विपिन ने उसे निक्की के ऊपर डालकर आग लगा दी। रोहित और उसके ससुर वहीं खड़े थे लेकिन किसी ने नहीं बचाया। वहीं जब उसने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी मारा गया।

कस्टडी से भागने की कोशिश विपिन भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और बाद में रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान उसके पैर में गोली मार दी गई। उसकी मां दया (55) को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जब विपिन को सबूत इकट्ठा करने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने एक उप निरीक्षक की बंदूक छीन ली और अधिकारियों पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। निक्की के परिवार ने आरोप लगाया कि 2016 में शादी के बाद से ही निक्की को प्रताड़ित किया जा रहा था और ससुराल वालों की दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी। परिवार ने कहा कि उन्होंने पहले ही बेटी के ससुराल वालों को एक स्कॉर्पियो एसयूवी, एक मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण दिए थे, लेकिन बाद में वे 36 लाख रुपये नकद और एक लग्जरी कार देने की भी मांग करने लगे।

मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उनकी दो बेटियों कंचन (29) और निक्की (26) की शादी 2016 में रोहित भाटी और विपिन भाटी से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया, तब से वे दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे।