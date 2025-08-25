नोएडा दहेज हत्या केस में तीसरी गिरफ्तारी, निक्की भाटी का जेठ भी पुलिस के हत्थे चढ़ा

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में मृतक निक्की भाटी के जेठ को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक की यह तीसरी गिरफ्तारी है। निक्की की सास को रविवार को उसके पति विपिन भाटी के साथ गिरफ्तार किया गया था।

ग्रेटर नोएडा के दहेज हत्या मामले में मृतक निक्की भाटी के जेठ को भी नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक की यह तीसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किया गया जेठ रोहित भाटी निक्की की बड़ी बहन कंचन का पति है। अब सिर्फ निक्की का ससुर सत्यवीर ही पुलिस की गिरफ्त से दूर बना हुआ है।

पुलिस ने निक्की के पति विपिन और सास दया को रविवार को गिरफ्तार किया था, जिन पर दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या करने का आरोप है। विपिन भाटी को पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया था और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

बता दें कि, बीते 21 अगस्त की रात निक्की भाटी को जिंदा जलाकर मार डाला गया था।कासना थाना पुलिस ने निक्की भाटी की बहन और प्रत्यक्षदर्शी कंचन की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को निक्की के पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 103 (1), 115(2) और 61 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।