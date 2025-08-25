ब्यूटी पार्लर में रखे थिनर से लगाई गई थी आग, निक्की भाटी मर्डर केस में नई जानकारी आई सामने

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता निक्की भाटी को जिंदा जलाने के आरोपी पति विपिन और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अब तक की छानबीन में पता चला है कि निक्की को ब्यूटी पार्लर में रखे थिनर से आग लगाई गई थी।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज के लिए विवाहिता निक्की भाटी को जिंदा जलाने के आरोपी पति विपिन और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अब तक की छानबीन में पता चला है कि निक्की को ब्यूटी पार्लर में रखे थिनर से आग लगाई गई थी। दरअसल, निक्की घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पार्लर में थिनर रखा हुआ था। यह भी पता चला है कि आरोपी विपिन दिल्ली से थिनर खरीद कर लाया था। पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है।

आरोपियों के घर पर ताला, पुलिस तैनात सिरसा गांव में स्थित निक्की की ससुराल के घर पर ताला लटका है। आरोपी परिवार के बाकी लोग घटना के बाद से फरार हैं। उधर, ऐहतियातन घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया है, ताकि कोई तोड़फोड़ ना कर सके।

पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी पति विपिन को इस घटना पर कोई पछतावा नहीं है। दूसरी ओर, रूपबास में निक्की के पिता ने रविवार को आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग की है।

ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम दहेज के लिए निक्की भाटी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद से रूपबास गांव में मातम छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इस घटना को लेकर आरोपी परिवार के प्रति नाराजगी जाहिर की जा रही है। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि बेटी को पढ़ा-लिखा कर पाला और खुशी-खुशी शादी कर ससुराल के लिए विदा किया था। पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों निक्की और कंचन की शादी एक ही घर में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर बेटियों को प्रताड़ित करने लगे थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दहेज के लोभियों ने उनकी बेटी को जिंदा जला दिया। ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। पीड़ित परिवार की सरकार से मांग है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले। पिता ने न्यायालय से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद ही उन्हें इंसाफ मिलेगा।

एनकाउंटर पर बोले, गोली नहीं, जिंदा जलाओ : परिवार के लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। रविवार को निक्की के आरोपी पति विपिन को एनकाउंटर में पुलिस ने गोली मारी तो परिवार के लोग बोले कि ऐसे दरिंदे को पैर में गोली मारने से क्या होगा, गोली का जख्म तो एक-दो दिन में भर जाएगा, जिस तरह उन्होंने हमारी बेटी को जलाया है ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए।

'मुझे कोई पछतावा नहीं' आरोपी विपिन का मुठभेड़ के बाद बयान सामने आया है। विपिन ने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद मर गई। उसने कहा कि पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।

इंस्टाग्राम पर आरोपी पति ने भी पोस्ट की हालांकि, निक्की की मौत के बाद आरोपी विपिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया था। विपिन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि तेरे जाने के बाद मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? दुनिया मुझे कातिल कह रही है। निक्की तेरे जाने के बाद मेरे साथ गलत हो रहा है। वहीं, एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में, निक्की और विपिन मुस्कुराते दिख रहे हैं।