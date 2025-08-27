nikki bhati father speaks on allegations made by her daughter in law said their family attacked on my wife and car निक्की के भाभी के घरवालों ने की थी मारपीट; पिता भिखारी सिंह ने कौन से नए आरोप लगाए?, Ncr Hindi News - Hindustan
निक्की के भाभी के घरवालों ने की थी मारपीट; पिता भिखारी सिंह ने कौन से नए आरोप लगाए?

बेटे रोहित की अलग रही पत्नी मीनाक्षी के लगाए आरोपों पर ससुर भिखारी सिंह ने कहा कि मेरे बेटे रोहित पायला ने कभी भी उस पर (बहू पर) हाथ नहीं उठाया। क्या ऐसा कभी होता है कि एक परिवार अपनी बेटी (उसकी बहू) को घर छोड़ने आए और उसके परिवार पर हमला करे? मेरे पास सारे सबूत हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, एएनआईWed, 27 Aug 2025 06:18 PM
ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड की गुत्थी उलझती ही जा रही है। दहेज के लिए जला कर मारने के आरोप में निक्की के ससुराल वाले गिरफ्तार हो चुके हैं,लेकिन उन्होंने भी कई आरोप निक्की के परिवार वालों पर लगाए। इस बीच निक्की की भाभी या कहें उसके भाई रोहित की पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाकर केस को नया मोड़ दे दिया है। अब बहू के आरोपों पर खुद निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ने जवाब दिया है। उन्होंने बहू के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं,ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

बेटे रोहित की अलग रही पत्नी मीनाक्षी के लगाए आरोपों पर ससुर भिखारी सिंह ने कहा कि मेरे बेटे रोहित पायला ने कभी भी बहू पर हाथ नहीं उठाया। क्या ऐसा कभी होता है कि एक परिवार अपनी बेटी (उसकी बहू) को घर छोड़ने आए और उसके परिवार पर हमला करे? मेरे पास सारे सबूत हैं। हमारे दरवाजे हमेशा बहू के लिए खुले हैं। भिखारी सिंह ने उल्टे निक्की की भाभी के परिवार पर उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग आए और मेरी स्कॉर्पियों गाड़ी को तोड़ने लगे। मेरी घरवाली से लोग उलझने लगे,जब 10 लोग आपकी घरवाली पर हमला करेंगे तो आप क्या करोगे बचाव के लिए? मेरे पास सब सीसीटीवी फुटेज है। निक्की के भाभीको मारने वाले आरोप पर पिता भिखारी सिंह ने कहा कि अब तो बेटी चली गई,उसपर क्या बात करना,मेरा तो सब लुट गया।

इससे पहले निक्की की भाभी ने ससुरालवालों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि निक्की के पति, विपिन का परिवार दोषी हैं। मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए मुझे मारते-पीटते थे। मैं अपने गांव भाग जाती थी। उन्होंने मुझे कभी मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं दी। रोहित तीन महीने तक अपने घर से बाहर रहता था। मैंने वहां नौ साल बिताए, लेकिन पिछले 14 महीनों से मैं अपने ही घर पर हूं। एक पंचायत में मेरे ससुराल वालों ( निक्की के माता-पिता) को मुझे 35 लाख देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिए। मैं निक्की के ससुराल वालों से कभी नहीं मिली... मुझे न्याय चाहिए।