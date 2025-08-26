Nikki Bhati Father Big Claim She is Not Killed Because Of Reels रील्स या ब्यूटी पार्लर की वजह से नहीं हुई हत्या; पिता का दावा, निक्की हत्याकांड मामले में नया मोड़, Ncr Hindi News - Hindustan
Nikki Bhati Father Big Claim She is Not Killed Because Of Reels

रील्स या ब्यूटी पार्लर की वजह से नहीं हुई हत्या; पिता का दावा, निक्की हत्याकांड मामले में नया मोड़

ग्रेटर नोए़डा के निक्की भाटी दहेज हत्याकांड मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि निक्की के परिवारवालें दहेज की मांग के साथ-साथ निक्की के रील बनाने पर भी ऐतराज जता रहे थे।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 06:18 PM
ग्रेटर नोए़डा के निक्की भाटी दहेज हत्याकांड मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि निक्की के परिवारवालें दहेज की मांग के साथ-साथ निक्की के रील बनाने पर भी ऐतराज जता रहे थे और इसी के चलते निक्की और पति विपिन में बहस होती रहती थी। हालांकि अब खुद निक्की के पिता ने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि निक्की के ससुराल वालों को उसके रील बनाने से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि ब्यूटी पार्लर को लेकर भी कोई विवाद नहीं था।

आरोप है कि विपिन भाटी ने 21 अगस्त को पीट-पीटकर निक्की को जिंदा जला दिया। इससे निक्की की मौत हो गई। अगले दिन यानी 22 अगस्त को निक्की की बहन कंचन ने इस मामले में विपिन, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंचन का आरोप था कि दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक ही परिवार में हुई थी और काफी दहेज देने के बावजूद ससुराल वालों की भूख शांत नहीं हो रही थी और वे निक्की को प्रताड़ित करते थे। इस बीच पड़ोसियों ने बताया था कि दोनों बहनें रील भी बनाती थी औऱ ससुरालवालों को उससे भी परेशानी थी।

पड़ोसियों ने दावा किया कि भाटी परिवार निक्की और उसकी बहन कंचन की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी विवादों में घिरा हुआ था। उनके अनुसार, दोनों बहनें इंस्टाग्राम पर सक्रिय थीं और मेकओवर रील पोस्ट करती थीं, जिन पर उनके पतियों को आपत्ति थी। हालांकि निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ने खुद इन दावों का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा, विपिन की मां का खुद इंस्टाग्राम अकाउंट है। उन्होंने कहा, विपिन की मां भी इंस्टाग्राम चलाती थी। रील्स की वजह से निक्की की हत्या नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने भी निक्की और कंचन के पार्लर में डेढ़ लाख रुपए लगाए थे।

पार्लर को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर निक्की की मौजूदगी या ब्यूटी पार्लर के चलते कोई विवाद नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मैनें ब्यूटी पार्लर के लिए 1.5 लाख रुपये दिए। मेरी बेटी पार्लर चला रही थी और उस पैसे का इस्तेमाल अपने बेटे की पढ़ाई पर कर रही थी। विपिन के पास कोई नौकरी नहीं थी। जो लोग मेरी बेटी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि विपिन क्या करता था। क्या वह कोई नौकरी करता था? क्या कोई सैलरी स्लिप है?

पड़ोसियों ने क्या बताया

पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, वे दोनों (निक्की और कंचन) मेकओवर से संबंधित रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करती थीं लेकिन रोहित और विपिन दोनों को यह पसंद नहीं था, जिसका वे इसका विरोध करते थे। वहीं, एक अन्य स्थानीय निवासी ऋषभ ने इस मुद्दे पर 11 मार्च को बहनों और उनके पतियों के बीच हुए झगड़े का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, इसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली गईं लेकिन पंचायत के फैसले के बाद वे 18 मार्च को अपने ससुराल वापस आ गईं। इस संबंध में एक अन्य पड़ोसी ने कहा, पंचायत में फैसला हुआ कि दोनों बहनें भविष्य में रील नहीं बनाएंगी। यह कुछ दिनों तक चला लेकिन फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और यही उनके बीच तनाव का कारण बना।

स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि विपिन किराने की दुकान चलाने में अपने पिता की मदद करता था, जबकि रोहित व्यवसाय करता था और परिवार के पास खेती की जमीन भी थी।

निक्की के छोटे भाई ने क्या कहा?

निक्की के छोटे भाई अतुल ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। अतुल ने कहा, उन्हें (निक्की के ससुराल पक्ष के लोगों को) कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को एक संदेश मिले। रील बनाना या ब्यूटी पार्लर चलाना कोई विवाद का विषय नहीं था क्योंकि वह घर की तीसरी मंजिल पर इसे चलाती थीं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो पड़ोसियों द्वारा उसे अस्पताल ले जाए जाने के बाद वे भाग क्यों गए?”

निक्की के एक और भाई ने आरोप लगाया कि भागने की कोशिश के दौरान पुलिस द्वारा पैर में गोली मारे जाने के बाद भी विपिन को ‘कोई अफसोस’ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उसके हाव-भाव चौंकाने वाले थे।