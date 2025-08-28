Nikki Bhati dowry murder case speedy trial will be held in fast track court UP State Women Commission assurance फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा निक्की भाटी मर्डर केस, UP महिला आयोग का आश्वासन, Ncr Hindi News - Hindustan
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा निक्की भाटी मर्डर केस, UP महिला आयोग का आश्वासन

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव पहुंचकर निक्की भाटी के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। मीनाक्षी भराला ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा/दादरीThu, 28 Aug 2025 07:13 AM
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव पहुंचकर निक्की भाटी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने निक्की के माता-पिता और बहन से घटना के बारे में जानकारी लेकर आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा।

सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम विवाहिता निक्की भाटी की दहेज के लिए जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति विपिन भाटी, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने कहा कि यह अत्यंत दुखद एवं गंभीर घटना है। प्रकरण में दोषियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। महिला आयोग इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगा, ताकि निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे।

उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि यदि बेटियां ससुराल में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं और वह अपने मायके में आ गई हैं। ऐसी स्थिति में वह ससुराल में दोबारा जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो ग्राम समाज द्वारा उनको जबरन ससुराल न भेजा जाए।

गाजियाबाद के राखी प्रकरण का भी जिक्र किया : मीनाक्षी ने बताया कि गाजियाबाद की राखी को अपना हक पाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ा रहा है। उसकी सात मई 2023 को गाजियाबाद के शास्त्री नगर निवासी भुवनेश कुमार से लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद परिवारों की सहमति से नौ जुलाई 2024 को धूमधाम से शादी की गई। खूब दान दहेज दिया गया।

कंचन ने घटना के दिन की पूरी जानकारी दी

निक्की की बहन कंचन ने महिला आयोग की सदस्य को बताया कि घटना वाले दिन सब कुछ समान्य था। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से निक्की ने उसे नींबू पानी दिया था। निक्की ने अपने बच्चे का होमवर्क कराया और कपड़े प्रेस करने के लिए ऊपर गई। इसके बाद वह जलते हुए नीचे आई। निक्की को उसके पति विपिन ने आग लगाई थी।

जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल होगी

राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि उनकी इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से बातचीत हुई है, तीन-चार दिनों में इस केस की जांच पूरी हो जाएगी। इसके बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों बहनों की इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई खराब रील नहीं थी, सिर्फ मेकओवर की रील ही थीं। इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं था। आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी।

पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया

महिला आयोग की सदस्य ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी जांच सही दिशा में कर रही है और जो भी वीडियो पूरे मामले में सामने आए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।