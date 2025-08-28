nikki bhati case police says Nikki alleged cylinder blast In dying statement खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से जली... मौत से पहले निक्की ने दिया था पुलिस को बयान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnikki bhati case police says Nikki alleged cylinder blast In dying statement

खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से जली... मौत से पहले निक्की ने दिया था पुलिस को बयान

ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की मौत का मामला गहराया। पुलिस ने बताया कि मौत से पहले निक्की ने कहा कि वो खाना बनाते समय जलीं, लेकिन पुलिस को थिनर बोतल और लाइटर मिले।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 28 Aug 2025 05:29 AM
share Share
Follow Us on
खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से जली... मौत से पहले निक्की ने दिया था पुलिस को बयान

ग्रेटर नोएडा में 28 साल की निक्की भाटी की मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पिछले हफ्ते कथित तौर पर ससुराल वालों द्वारा आग लगाए जाने की घटना ने तूल पकड़ा, लेकिन निक्की की आखिरी बातों ने जांच को नया मोड़ दे दिया। पुलिस का कहना है कि निक्की ने मरने से पहले दिए बयान में कहा कि वह 'खाना बनाते समय जल गईं।' लेकिन क्या यह सच है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज छिपा है?

निक्की का आखिरी बयान

पुलिस के मुताबिक, निक्की ने अस्पताल में अपने मरने से पहले के बयान में कहा कि घर में सिलेंडर फटने से वह जल गईं। यह बयान मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (MLC No. 703) में दर्ज है, जिसमें लिखा है, 'घर में सिलेंडर विस्फोट के कारण जल गईं।' लेकिन जांच में यह दावा झूठा निकला। पुलिस ने मौके से एक खाली थिनर की बोतल और लाइटर बरामद किया, जो अब इस केस में अहम सबूत हैं।

कासना थाने के SHO धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया, 'ऐसा लगता है कि निक्की ने सच छिपाया। शायद वह नहीं चाहती थीं कि कोई जेल जाए।' जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निक्की की छोटी बहन कंचन का विवाह भी उसी परिवार में हुआ था। ऐसे में निक्की ने शायद अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाने से परहेज किया।

सिलेंडर विस्फोट नहीं, फिर क्या हुआ?

पुलिस की जांच ने सिलेंडर विस्फोट की थ्योरी को खारिज कर दिया। निक्की के किचन की तस्वीरों में सबकुछ सही-सलामत था। इसके बजाय, एक खाली थिनर की बोतल और लाइटर मिला, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि निक्की की मौत जलने से हुई। निक्की के परिवार ने शुरू में पोस्टमॉर्टम से इनकार किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वे मान गए। निक्की के भाई विक्की पायला ने कहा, 'हम नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी को और नुकसान हो।' SHO शुक्ला ने बताया कि परिवार ने बाद में सहमति दे दी और शव उन्हें सौंप दिया गया।

बहन की चीखें और चौंकाने वाला खुलासा

इस मामले में सबसे दिल दहला देने वाला बयान निक्की की बहन कंचन का है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कंचन ने बताया कि उसने चीखें सुनीं और दौड़कर देखा तो निक्की आग में लिपटी सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं, जबकि निक्की का पति विपिन पास में खड़ा था। कंचन ने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। उसने घटना का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी किया, लेकिन बाद में वह बेहोश हो गई। पुलिस को यह भी पता चला कि निक्की और विपिन के रिश्ते में कुछ दिन पहले से तनाव था। उनके कमरे में अलग-अलग बिस्तर इसका सबूत थे।

देर से दर्ज हुई शिकायत

हैरानी की बात है कि निक्की की मौत के बाद उनके परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया। 22 अगस्त की सुबह, अंतिम संस्कार के बाद, गांव की पंचायत में दोनों परिवारों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद दोपहर में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, यानी मौत के लगभग 20 घंटे बाद। पुलिस ने जांच के आधार पर भाटी परिवार के चार सदस्यों विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित (कंचन के पति) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया।

विपिन को हिरासत में लिया गया और 23 अगस्त को सबूत इकट्ठा करते समय वह भागने की कोशिश में पैर में गोली खा बैठा। अब तक विपिन के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जा चुका है।

सोशल मीडिया पर हंगामा

इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। दोनों परिवारों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 'मीडिया ट्रायल' जांच में बाधा डाल रहा है। कुछ लोग, जो इस केस से जुड़े नहीं हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी ठोस जानकारी सीधे जांचकर्ताओं तक पहुंचाए।

महिला आयोग का हस्तक्षेप

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भारला ने बुधवार को निक्की के परिवार से उनके गांव रूपवास, दादरी में मुलाकात की। उन्होंने निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की और जल्द चार्जशीट दाखिल करने का वादा किया। भारला ने कहा, 'हमने निक्की की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।' उन्होंने परिवार से यह भी पूछा कि कथित उत्पीड़न के बावजूद निक्की को ससुराल में क्यों छोड़ा गया। परिवार ने सामाजिक दबाव का हवाला दिया। भारला ने कहा, 'महिलाओं को अपनी मर्जी के खिलाफ ससुराल में रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ऐसी गलतियां निक्की जैसी त्रासदियों को जन्म देती हैं।'

सोशल मीडिया रील्स का सच

कुछ लोगों ने दावा किया कि निक्की और विपिन के बीच सोशल मीडिया रील्स को लेकर विवाद था। लेकिन भारला ने इसे खारिज करते हुए कहा, 'रील्स में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। निक्की और उनकी बहन इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने पेशेवर काम को बढ़ावा देने के लिए करती थीं।'