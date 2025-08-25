निक्की और पति विपिन में हुआ था झगड़ा, जलाकर मारने की एक और वजह; दो घंटे बाद मौत

पुलिस के मुताबिक, विपिन ने निक्की को कहा कि रील्स बनाने और पार्लर चलाने की इजाजत उनके परिवार में नहीं है। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विपिन ने निक्की से मारपीट शुरू कर दी।

Nikki Bhati Brutal Murder: ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की भाटी की दहेज विवाद में दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। निक्की को जिंदा जलाने के आरोप में विपिन भाटी के अलावा सास-ससुर समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तक निक्की हत्याकांड की वजह पति विपिन की मर्सिडीज और लाखों कैश बताया जा रहा था। तफ्तीश कर रही पुलिस टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन ही निक्की और विपिन भाटी में जोरदार झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह थी निक्की का अपनी बहन कंचन के साथ फिर से ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान।

पुलिस के मुताबिक, विपिन ने निक्की को कहा कि रील्स बनाने और पार्लर चलाने की इजाजत उनके परिवार में नहीं है। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विपिन ने निक्की से मारपीट शुरू कर दी। झगड़े के करीब दो घंटे बाद निक्की की बहन कंचन ने उसके भाई रोहित गुर्जर को फोन कर बताया कि विपिन ने निक्की को जलाकर मार डाला है।

निक्की के घरवालों के आरोप परिवार का आरोप है कि निक्की को ससुराल वाले अस्पताल से अस्पताल भटकाते रहे, जबकि विपिन मौके से फरार हो गया। निक्की और कंचन मिलकर सोशल मीडिया पर अपने पार्लर को प्रमोट करती थीं। उनके इंस्टाग्राम पेज ‘Makeover by Kanchan’ के 54,500 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। निक्की और कंचन दोनों की शादियां दिसंबर 2016 में एक ही परिवार में हुई थीं, निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी उसके भाई रोहित भाटी से।

कई बार निक्की मायके भी लौटी निक्की के परिवार का कहना है कि शादी के दो साल बाद से ही उस पर 35 लाख दहेज की मांग को लेकर दबाव डाला जा रहा था। कई बार निक्की मायके भी लौटी, लेकिन बाद में मामले सुलझा दिए गए। पुलिस पूछताछ में भी विपिन का रवैया हैरान करने वाला रहा। एक वीडियो क्लिप में वह कहता दिखा—“मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद मर गई। पति-पत्नी में झगड़े होना आम बात है।”