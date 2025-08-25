Nikki Bhati Brother Said Why His Family Was Silent Despite Knowing In laws Dowry Demand And Torture सामाजिक बदनामी के डर से…; सबकुछ जानते हुए भी चुप क्यों था निक्की का परिवार, भाई ने दिया जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
सामाजिक बदनामी के डर से…; सबकुछ जानते हुए भी चुप क्यों था निक्की का परिवार, भाई ने दिया जवाब

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 साल की निक्की भाटी को उसी के पति और ससुरावालों ने जिंदा जला दिया। इस झकझोर देने वाली घटना में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब निक्की के भाई ने बड़ा दावा किया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:18 PM


ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 साल की निक्की भाटी को उसी के पति और ससुरावालों ने जिंदा जला दिया। इस झकझोर देने वाली घटना में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब निक्की के भाई ने बड़ा दावा किया है। दरअसल इस घटना के सामने आने के बाद से लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि निक्की के मायके वालों के सब कुछ पता था तो वह पुलिस के पास क्यों नहीं गए। सबकुछ चुपचाप झेलकर दहेज की मांग पूरी क्यों करते रहे। इसका जवाब अब निक्की भाटी के 28 साल के भाई ने दिया है। उसने कहा कि उसका परिवार सामाजिक बदनामी के डर से सालों से समझौता करता रहा।

निक्की के परिवारवालों ने ये भी दावा किया कि निक्की को कई बार घर भी लाया गया था लेकिन हर भाटी परिवार माफी मांगकर उसे वापस ले गया। निक्की के एक और भाई विक्की पायला ने बताया कि निक्की और विपिन भाटी के बीच उसकी मौत से एक हफ्ते पहले भी झगड़ा हुआ था। पायला ने कहा, लेकिन हमेशा की तरह, उसने बुज़ुर्गों के सामने माफी मांगी और दोबारा झगड़ा न करने का वादा किया। सामाजिक बदनामी की वजह से, हम पिछले कुछ सालों से समझौता कर रहे थे। अब कंचन, जिसके दो बच्चे हैं, घटना के बाद घर लौट आई है।

दहेज हत्याकांड के मामले में अब तक निक्की के पति विपिन भाटी, उसके पिता सतवीर, मां दया और भाई रोहित को गिरफ्तार किया गया है। विपिन को शनिवार को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब उसे सबूत जुटाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी।

कासना थाने में 22 अगस्त को निक्की की बहन कंचन की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक निक्की को कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था। निक्की की बड़ी बहन कंचन आरोपी रोहित की पत्नी है। उसने घटना के वीडियो बनाए, जिनमें निक्की को बालों से घसीटते हुए और फिर आग की लपटों में घिरी हुई देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए हैं।

पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से जल चुकी निक्की को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने और आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों के प्रयास जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

निक्की के परिजनों का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार के अनुसार, उन्होंने पहले ही एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और सोने के गहने दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बाद में 36 लाख रुपये नकद और एक लग्ज़री कार की मांग की।

