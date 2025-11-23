दिल्ली-जयपुर हाईवे सहित गुरुग्राम में इन 31 जगहों पर रात में सफर खतरनाक, देखें पूरी लिस्ट

Hindustan Hindi News
Sun, 23 Nov 2025 01:03 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। गुरुग्राम को राजस्थान से जोड़ने वाला यह प्रमुख कॉरिडोर अब जानलेवा ब्लैक-स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की एक लंबी शृंखला बन गया है। अकेले गुरुग्राम क्षेत्र में 31 ऐसे हाई-रिस्क और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है, जहां रात के समय यात्रा करना सबसे खतरनाक साबित हो रहा है।

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में साल 2025 में जनवरी से 31 अक्टूबर तक 900 सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 377 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि हर महीने 30 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम ने इन हादसों की जांच की, जिसमें यह सामने आया कि ज्यादा हादसे रात में हुए हैं। इन 31 स्पॉट्स पर रात में सही से रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं और रात में अंधेरा होने के कारण हादसा होने का मुख्य कारण है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 18 ब्लैक-स्पॉट्स और शहर की अर्बन 13 सड़कों के स्पॉट्स को ट्रैफिक पुलिस ने हाई-रिस्क में शामिल कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एचएचएआई) और गुरुग्राम महानगर प्राधिकरण (जीएमडीए) को एक आधिकारिक पत्र लिखा है, जिसमें इन सभी जानलेवा स्पॉट्स पर तुरंत सोलर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट लगाने का सुझाव दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में दो श्रेणियों में कुल 31 खतरनाक स्थानों की पहचान की है। अत्यधिक खतरनाक ब्लैक-स्पॉट्स ये वे स्थान हैं, जहां बार-बार गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं।

विभागों को ट्रैफिक पुलिस ने पत्र लिखा: ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई और जीएमडी को पत्र लिखकर सोलर स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्क लाइटें लगाने का आग्रह किया है, ताकि हादसों को रोका जा सके। सोलर स्ट्रीट लाइटें उन क्षेत्रों में लगाने के निर्देश जहां बिजली की आपूर्ति में समस्या है, वहां स्थायी समाधान के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगाई जाएं। हाई मास्क लाइट खासकर फ्लाईओवर के नीचे, टोल प्लाजा के पास और बड़े जंक्शनों पर जहां अंधेरा सबसे घना होता है, वहां लगाई जाएं।

हाईवे के 18 ब्लैक स्पॉट्स

हाईवे के 18 ब्लैक स्पॉट्स में पंचगांव चौक, इफ्को चौक, राजीव चौक, बिलासपुर चौक, बिनौला फ्लाईओवर, मानेसर बस स्टैंड, खेड़की दौला टोल प्लाजा, शंकर चौक, वाटिका चौक, नरसिंहपुर कट, एंबियंस मॉल, सुभाष चौक, सरहौल टोल, घामडोज टोल प्लाजा, कापड़ीवास, एटलस चौक, एनएसजी कैंपस मानेसर और आईएमटी मानेसर चौक शामिल हैं।

उच्च जोखिम वाले शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्रों में रामपुर चौक, 32 माइलस्टोन प्रवेश, झारसा अंडरपास, केएमपी टोल, सिग्नेचर चौक, हीरो होंडा चौक, फर्रुखनगर चौक, सेक्टर 42/43 मेट्रो स्टेशन, जैनपैक्ट चौक, सिद्धेश्वर चौक, खुशबू चौक, बख्तावर चौक और सेक्टर 4/7 चौक शामिल हैं।

अपर्याप्त रोशनी हादसे का मुख्य कारण

डीसीपी ट्रैफिक डॉ.राजेश कुमार ने बताया कि टीम ने गहन विश्लेषण के बाद इन 31 पॉइंट्स को चिन्हित किया है। इन सभी स्थानों पर सबसे बड़ी समस्या अपर्याप्त या बिल्कुल भी रोशनी का न होना है। अंधेरे के कारण चालक को अचानक सामने आने वाले अवरोध, जैसे कि खड़े ट्रक, टूटे डिवाइडर या पैदल चलने वाले राहगीर देर से दिखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज रफ्तार में भीषण हादसा हो जाता है। उन्होंने कहा कि रोशनी की कमी दुर्घटनाओं को जन्म देती है।

पचगांव चौक पर हुए हादसे

वर्ष :- मौतें

2021 :- 06

2022 :- 10

2023 :- 06

2024 :- 11

इन स्थानों पर अधिक होती है पीछे से टक्कर मारने की घटनाएं

● 32 एवेक्यू

● राजीव चौक

● हीरो होंडा चौक

● खेड़की दौला चौक

● आईएमटी चौक

● बिलासपुर

