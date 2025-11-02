नाइट स्टे, ट्रैकिंग ट्रैक; नए रूप में दिखेगा गुरुग्राम का ये पार्क, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा

संक्षेप: पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए 50 कमरों की सुविधा के साथ रात्रि ठहराव (नाइट स्टे) की व्यवस्था की जाएगी। यहां अलग-अलग बेनी प्रसाद हाउस, गुरुजी हाउस जैसे अलग-अलग कमरे बने हुए हैं। इन्हें संवारा जाएगा।

गुरुग्राम के भोंडसी गांव में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 80 एकड़ में फैले पुराने फार्म हाउस को एक भव्य नेचर कैंप पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वन्य जीव विभाग ने इसकी योजना तैयार की है। यहां रात्रि ठहराव के लिए 50 कमरे भी होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री का फार्म हाउस अरावली की पहाड़ियों की गोद में स्थित है। अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब वन्य जीव विभाग ने इसे हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके रखरखाव और संचालन का काम एक निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेचर पार्क की मुख्य विशेषताएं पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए 50 कमरों की सुविधा के साथ रात्रि ठहराव (नाइट स्टे) की व्यवस्था की जाएगी। यहां अलग-अलग बेनी प्रसाद हाउस, गुरुजी हाउस जैसे अलग-अलग कमरे बने हुए हैं। इन्हें संवारा जाएगा। अरावली के जंगल में घूमने और प्रकृति का अनुभव लेने के लिए तीन अलग-अलग लंबाई के ट्रेकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इनकी लंबाई सात किलोमीटर, तीन किलोमीटर और एक किलोमीटर होगी। इस पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर विकसित करते हुए यहां आयुर्वेदिक पौधे लगाने की भी योजना है, जिससे प्राकृतिक हैबिटेट और समृद्ध होगा। रात्रि ठहराव के लिए टिकट लेना पड़ेगा। हालांकि, अभी टिकट की राशि कितनी होगी इसको निर्धारित नहीं किया गया है।

ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा वन्य जीव विभाग की यह योजना हरियाणा में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्व में इस फार्म हाउस परिसर का उपयोग स्कूली छात्रों के कैंप और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा वन्य जीव विभाग और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रैनिंग के लिए भी इस नेचर पार्क का प्रयोग किया जा रहा है। गुरुग्राम मुख्य वन संरक्षक सुभाष यादव ने बताया कि भोंडसी में नेचर कैंप को विकसित किया जाएगा। योजना तैयार कर ली गई है। रेवाड़ी के मसानी में भी नेचर कैंप पार्क बनाने की योजना है।

पूर्व मुख्यमंत्री 2017 में कर चुके हैं उद्घाटन भोडसी स्थित नेचर कैंप पार्क का उद्घाटन 19 जून 2017 को ही कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवस इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर इस इलाके का नाम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रशेखर स्मृति वन रखने का ऐलान भी किया था। उद्घाटन के मौके पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहे थे।

रेवाड़ी के मसानी में भी विकसित होगा भोंडसी के इस 80 एकड़ के पार्क के अलावा विभाग द्वारा रेवाड़ी के मसानी में भी साढे 22 एकड़ भूमि पर एक और नेचर पार्क विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह दोनों पार्क मिलकर हरियाणा को उत्तरी भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगे। यह गांव भी अरावली की गोद में बसा हुआ है।