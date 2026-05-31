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इधर-उधर घूमता रहता था, जहां मन किया सो गया... NCR में विदेशी नागरिक की मौत; आखिर हुआ क्या?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भाषा, ग्रेटर नोएडा
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मृत नागरिक नाइजीरिया का बताया गया है। उसकी उम्र करीब 39 साल है। पुलिस ने बताया, वह इधर उधर घूमता रहता था। उसका जहां मन किया सो जाता था, अब उसकी मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है, आखिर उसके साथ हुआ क्या था?

इधर-उधर घूमता रहता था, जहां मन किया सो गया... NCR में विदेशी नागरिक की मौत; आखिर हुआ क्या?

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में एक विदेशी नागरिक की मौत का मामला सामने आया है। घटना गौतम बुद्ध नगर जिले के जीटा-1 इलाके की है। यहां एक अपार्टमेंट से शव बरामद किया गया है। मृत नागरिक नाइजीरिया का बताया गया है। उसकी उम्र करीब 39 साल है। पुलिस ने बताया, वह इधर उधर घूमता रहता था। उसका जहां मन किया सो जाता था, अब उसकी मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? लाइव हिन्दुस्तान के साछ जानिए हर जरूरी बात।

आवारापन, बीमारी और मौत की कहानी

पुलिस के अनुसार, जीटा-1 निवासी चार्ल्स कैनेडी ने शनिवार को बीटा-2 थाने में सूचना दी कि उसी इलाके में रहने वाले नाइजीरियाई नागरिक माइक(39) की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने बताया, शुरूआती जांच में उसकी मौत का कारण बीमारी प्रतीत हो रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियों से पीड़ित था। पुलिस ने बताया कि वह अक्सर इधर-उधर घूमता रहता था और जहां भी मौका मिलता, वहीं सो जाता था।

पुलिस ने बताया, आखिर हुआ क्या?

पुलिस के एक अधिकारी विनोद कुमार ने बताया, “प्रारंभिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि मौत बीमारी के कारण हुई है।” पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच की कार्यवाही पूरी हो गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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