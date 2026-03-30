दिल्ली में ऑपरेशन कवच के दौरान पकड़ा गया नाइजीरियाई नागरिक, पुलिस हिरासत में मौत
पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम की हिरासत में एक नाइजीरियाई नागरिक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 29 मार्च की रात ऑपरेशन कवच के दौरान पकड़ा था।
पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम की हिरासत में एक नाइजीरियाई नागरिक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 29 मार्च की रात ऑपरेशन कवच के दौरान पकड़ा था। राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने मृतक क्रिश्चियन एजे प्रॉमिस के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी एनएचआरसी, विदेश मंत्रालय, नाइजीरिया के हाई कमीशन और सभी संबंधित अधिकारियों सूचना दे दी है।
पुलिस उपायुक्त शरद भास्कर दरादे ने बताया कि 29 मार्च को पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने जिले में ऑपरेशन कवच चलाया था। इस दौरान स्पेशल स्टाफ की टीम ने नाइजीरियाई नागरिक को स्कूटी से मेट्रो स्टेशन राजौरी गार्डन की ओर गलत साइड आते हुए देखा। पुलिस टीम ने उसे जांच के लिए रूकने का इशारा किया। जिस पर नाइजीरियाई नागरिक ने पुलिस स्टाफ की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक और स्कूटी दोनों सड़क पर गिर गए। नाइजीरियाई नागरिक मौके पर ही स्कूटी छोड़कर पैदल भाग गया, लेकिन पुलिस टीम ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया।
तबीयत बिगड़ने पर कराया था भर्ती
पुलिस टीम नाइजीरियाई नागरिक को टैगोर गार्डन के पास स्पेशल स्टाफ ऑफिस ले गई और पूछताछ शुरू की। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि नाइजीरियाई नागरिक क्रिश्चियन एजे प्रॉमिस ने जांच में सहयोग नहीं किया। जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिक ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे तुरंत ख्याला स्थित गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि क्रिश्चियन एजे प्रॉमिस को अस्पताल मृत हालत में लाया गया था। इसके पुलिस अस्पताल पहुंची और क्रिश्चियन एजे प्रॉमिस के शव को कब्जे में लेकर एम्स अस्पताल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस ने दिल्ली पुलिस के निर्देशों के अनुसार एनएचआरसी, विदेश मंत्रालय, नाइजीरिया के हाई कमीशन और सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि विदेशी नागरिक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
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अदिति शर्मा
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