भारत में 100 से अधिक महिलाओं को ठगने वाला विदेशी दिल्ली से गिरफ्तार, खास ऐप से बनाता था शिकार

दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर से एक 29 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसने एक भाषा एक्सचेज ऐप के जरिए भारत भर में 100 से अधिक अकेली महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया था। आरोपी खुद को ब्रिटेन में रहने वाला एक कोरियाई कारोबारी बताता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी स्टीफन उर्फ के सी डोमिनिक को उसके किराए के मकान से पकड़ा गया।

ये था ठगी का तरीका पुलिस ने बताया कि डोमिनिक एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल करता था, जो दुनिया भर के मूल भाषियों से चैट करके यूजर्स को उनकी भाषाएं सीखने में मदद करता है। इस ऐप का इस्तेमाल वह अविवाहित महिलाओं को निशाना बनाने और उनका विश्वास जीतने के लिए करता था। इसके बाद वह यह दावा करता था कि वो इमिग्रेशन में बड़ी रकम के चेक या दस्तावेजों के साथ फंसा हुआ है, जिनका क्लियरेंस होना बाकी है।

सरकारी अधिकारी बनकर वसूली : पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसके साथी फोन पर सरकारी अधिकारी बनकर महिलाओं से संपर्क करते थे और उसकी कागजी कार्रवाई को क्लियर करने के लिए पैसे की मांग करते थे, जिसे पीड़िताएं डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर कर देती थीं।

खुद को बताता था कोरियाई बिजनेस डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि डोमिनिक कथित तौर खुद को डक यंग नाम का कोरियाई आभूषण कारोबारी बताता था, जो यूके में रहता है। वह महिलाओं को व्यक्तिगत संबंधों और बिजनेस पार्टनरशिप का झूठा लालच देकर फंसाता था। यह मामला उस वक्त सामने में आया जब अंजलि नाम की एक महिला ने 24 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ 48,500 रुपये की ठगी की गई है।

पुलिस के मुताबिक, ठगी की शिकार बनी महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात ऐप के जरिये डक यंग से हुई, जिसने बाद में दावा किया कि उसे बिना मेडिकल सुविधा कार्ड के यात्रा करने के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता को दो भारतीय नंबरों से कॉल आए, जिनमें कॉल करने वालों ने खुद को इमिग्रेशन अधिकारी बताया और उसकी क्लियरेंस के बदले पैसों की मांग की।

डीसीपी ने कहा कि यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के बाद उससे 2 लाख रुपये और मांगे गए। जब ​​उसने इनकार कर दिया तो आरोपी ने सभी तरह की बातचीत बंद कर दी।

मोबाइल में 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ चैट के सबूत मिले इस मामले में शाहदरा के साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और ठग का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई गई। जांचकर्ताओं ने पश्चिमी दिल्ली इलाके में डोमिनिक का पता लगाने से पहले उसके कॉल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की। पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें उसकी फर्जी प्रोफाइल और 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ चैट के सबूत मिले हैं।