लखनऊ अल-कायदा आतंकी साजिश मामले में 2 और दोषी करार, 20 महीने की सजा

संक्षेप:

एनआईए की विशेष अदालत ने लखनऊ अल-कायदा टेरर कॉन्सपिरेसी केस में दो और आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों के लिए कैद की सजा के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 29 Nov 2025 04:56 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एनआईए की विशेष अदालत ने लखनऊ अल-कायदा आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। मामले की जांच के बाद NIA ने इस केस में गिरफ्तार कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एक मेन और एक पूरक आरोप पत्र फाइल किया था।

दोनों दोषी मोहम्मद मुस्तकीम और शकील दोनों लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। दोनों को एनआईए की विशेष अदालत ने आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 (1B)(a) और IPC के सेक्शन 120B के तहत दोषी ठहराया। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 20 महीने की सजा सुनाई। उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की एक स्पेशल कोर्ट ने बैन अल कायदा की रची आतंकी साजिश में शामिल 2 और आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। दोनों को 20 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर को लखनऊ के मोहम्मद मोइद को इसी मामले में दोषी ठहराया गया था जो अल कायदा के दो सदस्यों की गिरफ्तारी से जुड़ा था।

बयान में कहा गया है कि यूपी एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड ने 11 जुलाई, 2021 को आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। अल कायदा सदस्य उमर हलमंडी लखनऊ में अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के लिए सदस्यों को भर्ती करने में शामिल था।

एनआईए ने जांच में पाया कि उमर का मकसद 2021 में स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी के अलग-अलग शहरों में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी तैयार करना था। जांच के बाद एनआईए ने मामले में गिरफ्तार कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
