ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देना जरूरी; NIA ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के लिए मांगी उम्रकैद
NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा देने की मांग की है। एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची और देश की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने का प्रयास किया। ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देना जरूरी है कि राज्य के खिलाफ साजिश करने वालों को कठोर सजा मिले।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह की अदालत के समक्ष सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान एजेंसी ने यह मांग रखी। अदालत ने इसी मामले में अंद्राबी और उसकी सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को इसी साल 14 जनवरी को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
'J&K को भारत से अलग करने अभियान छेड़ा'
NIA की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषियों ने सोशल मीडिया पोस्ट और देशविरोधी सभाओं के जरिए भारत सरकार के खिलाफ संगठित अभियान चलाया। उन्होंने अपने प्रतिबंधित संगठन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए लोगों को भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कोशिश की। एजेंसी के अनुसार, यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी तत्वों के समर्थन से चलाई जा रही थी।
जांच एजेंसी ने कहा- अंद्राबी का रहा आपराधिक इतिहास
जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि अंद्राबी का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा रहा है और उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर में 33 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फहमीदा और नसरीन के खिलाफ क्रमशः नौ और पांच मामले दर्ज हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इनका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी हाफिज सईद से भी रहा है, जिससे यह साजिश केवल घरेलू नहीं बल्कि सीमा पार की साजिश बन जाती है।
अंद्राबी के कारण घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिला
NIA के अनुसार, अंद्राबी के भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कई युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। एजेंसी ने दलील दी कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना कानून के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करेगा। सुनवाई के दौरान अंद्राबी और उसकी दोनों सहयोगियों को भी वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है।
