Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देना जरूरी; NIA ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के लिए मांगी उम्रकैद

Mar 11, 2026 08:11 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
share

NIA के अनुसार, अंद्राबी के भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कई युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। एजेंसी ने दलील दी कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना कानून के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करेगा।

ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देना जरूरी; NIA ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के लिए मांगी उम्रकैद

NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा देने की मांग की है। एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची और देश की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने का प्रयास किया। ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देना जरूरी है कि राज्य के खिलाफ साजिश करने वालों को कठोर सजा मिले।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह की अदालत के समक्ष सजा की अवधि पर सुनवाई के दौरान एजेंसी ने यह मांग रखी। अदालत ने इसी मामले में अंद्राबी और उसकी सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को इसी साल 14 जनवरी को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।

'J&K को भारत से अलग करने अभियान छेड़ा'

NIA की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषियों ने सोशल मीडिया पोस्ट और देशविरोधी सभाओं के जरिए भारत सरकार के खिलाफ संगठित अभियान चलाया। उन्होंने अपने प्रतिबंधित संगठन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए लोगों को भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कोशिश की। एजेंसी के अनुसार, यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी तत्वों के समर्थन से चलाई जा रही थी।

ये भी पढ़ें:सूरत में बनेगा नया 'एक्सप्रेस हाईवे', 12 घंटे में तय होगी दिल्ली-मुंबई की दूरी

जांच एजेंसी ने कहा- अंद्राबी का रहा आपराधिक इतिहास

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि अंद्राबी का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा रहा है और उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर में 33 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फहमीदा और नसरीन के खिलाफ क्रमशः नौ और पांच मामले दर्ज हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इनका संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी हाफिज सईद से भी रहा है, जिससे यह साजिश केवल घरेलू नहीं बल्कि सीमा पार की साजिश बन जाती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR के आसमान में बेमौसम धुंध क्यों, क्या ईरान जंग का असर?

अंद्राबी के कारण घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिला

NIA के अनुसार, अंद्राबी के भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कई युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। एजेंसी ने दलील दी कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना कानून के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करेगा। सुनवाई के दौरान अंद्राबी और उसकी दोनों सहयोगियों को भी वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में छेनू गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, इस बड़ी वारदात के मामले में थी तलाश
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।