मेरे तमाम सरकारों से संबंध रहे... यासीन मलिक के दावों पर हाईकोर्ट में क्या बोला NIA?
दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईढ) ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य संबंध होने की बात कही है। जानिए NIA ने इस मामले में क्या कहा…
दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईढ) ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य संबंध होने की बात कही है। एजेंसी ने कहा कि यह केवल जनसहानुभूति हासिल करने का प्रयास है। इससे उनके अपराध पर कोई असर नहीं पड़ता।
एनआईए ने अपने जवाब में कहा कि वरिष्ठ नेताओं, मीडिया कर्मियों व नौकरशाहों के नाम लेना केवल लोकप्रियता और सहानुभूति पाने के लिए है। इसका इस मामले के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं है। मलिक ने दावा किया था कि वर्ष 1990 से लेकर कई सरकारों के दौरान वह संवाद प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। मलिक ने यह भी कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए प्रेरित किया गया।
हालांकि एनआईए ने इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि केवल नाम लेने से आरोपी अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से मुक्त नहीं हो सकता। एजेंसी के अनुसार मलिक के कई आतंकी संगठनों से संबंध रहे हैं। वह प्रतिबंधित संगठनों के समर्थकों के संपर्क में थे। एनआईए ने यह भी कहा कि मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। इन संपर्कों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार व जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने पीठ को बताया कि मलिक को आरोप तय होने के समय व सजा से पहले अपनी आपत्तियां रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया। अब लगभग तीन साल बाद इस तरह के दावे करना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष हुई, जहां एनआईए की तरफ से दायर जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया।
पीठ ने इस हलफनामे को मलिक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सत्र अदालत ने यासीन मलिक को आतंकवाद के वित्तपोषण और देश के खिलाफ साजिश के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब एनआईए उच्च न्यायालय में उसके लिए मृत्युदंड की मांग कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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