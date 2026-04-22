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मेरे तमाम सरकारों से संबंध रहे... यासीन मलिक के दावों पर हाईकोर्ट में क्या बोला NIA?

Apr 22, 2026 09:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, नीतू
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दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईढ) ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य संबंध होने की बात कही है। जानिए NIA ने इस मामले में क्या कहा…

मेरे तमाम सरकारों से संबंध रहे... यासीन मलिक के दावों पर हाईकोर्ट में क्या बोला NIA?

दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईढ) ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य संबंध होने की बात कही है। एजेंसी ने कहा कि यह केवल जनसहानुभूति हासिल करने का प्रयास है। इससे उनके अपराध पर कोई असर नहीं पड़ता।

एनआईए ने अपने जवाब में कहा कि वरिष्ठ नेताओं, मीडिया कर्मियों व नौकरशाहों के नाम लेना केवल लोकप्रियता और सहानुभूति पाने के लिए है। इसका इस मामले के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं है। मलिक ने दावा किया था कि वर्ष 1990 से लेकर कई सरकारों के दौरान वह संवाद प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। मलिक ने यह भी कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए प्रेरित किया गया।

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हालांकि एनआईए ने इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि केवल नाम लेने से आरोपी अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से मुक्त नहीं हो सकता। एजेंसी के अनुसार मलिक के कई आतंकी संगठनों से संबंध रहे हैं। वह प्रतिबंधित संगठनों के समर्थकों के संपर्क में थे। एनआईए ने यह भी कहा कि मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। इन संपर्कों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार व जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने पीठ को बताया कि मलिक को आरोप तय होने के समय व सजा से पहले अपनी आपत्तियां रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया। अब लगभग तीन साल बाद इस तरह के दावे करना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष हुई, जहां एनआईए की तरफ से दायर जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया।

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पीठ ने इस हलफनामे को मलिक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सत्र अदालत ने यासीन मलिक को आतंकवाद के वित्तपोषण और देश के खिलाफ साजिश के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब एनआईए उच्च न्यायालय में उसके लिए मृत्युदंड की मांग कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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