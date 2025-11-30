Hindustan Hindi News
NIA के डॉ. शाहीन के अल-फलाह वाले फ्लैट में मिला 'खजाना'; कैश, सोना और विदेशी करेंसी बरामद

संक्षेप:

एनआईए को डॉक्टर मॉड्यूल और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी दिल्ली ब्लास्ट केस की एक और अहम आरोपी डॉ. शाहीन शाहिद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित फ्लैट की तलाशी में लाखों का कैश, सोना और विदेशी करेंसी मिली है।

Sun, 30 Nov 2025 01:02 PM
डॉक्टर मॉड्यूल और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी दिल्ली ब्लास्ट केस की एक और अहम आरोपी डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर रोज नई-नई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, एनआईए ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉक्टर शाहीन के फ्लैट की तलाशी में 18.50 लाख रुपये नकद, दो सोने के बिस्किट, 300 ग्राम जेवर और अरब देशों- कुवैत, कतर, ओमान और UAE की विदेशी करेंसी बरामद की है।

इसके साथ ही अलमारी के सीक्रेट लॉकर से मिले ये सामान संदिग्ध फंडिंग नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। एनआईए की टीम ने डॉ. शाहीन को यूनिवर्सिटी में उसके कमरे, कैबिन, वार्ड और वाइस चांसलर से आमने-सामने पहचान के लिए भी ले जाकर पूछताछ की गई।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. शाहीन 2014 से 2018 तक सऊदी अरब में रही थी। सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि उसने बम धमाका करने के लिए महिलाओं को भी भर्ती करने की कोशिश की थी। फरीदाबाद पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है।

3 साल बेरोजगार रही

जांचकर्ताओं ने बताया कि सऊदी अरब के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करने के बाद वह भारत लौट आई और तीन साल तक बेरोजगार रही। कहा जता है कि इस दौरान वह एक आतंकी संगठन के संपर्क में आई और आखिरकार जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर बन गई।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “शुरुआती जांच से पता चलता है कि भारत लौटने से पहले ही उसने एक विदेशी आतंकी संगठन के साथ संबंध बना लिए थे। अगले कुछ सालों में, उसने उन संबंधों को और मजबूत किया और अपना नेटवर्क बढ़ाया।”

एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं को उसके हॉस्टल रूम के अंदर एक डिजिटल लॉकर में कीमती सामान मिला। वहां 500 रुपये के नोटों से भरे कई पैकेट थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के कमरे के अंदर इतनी बड़ी रकम कैश रखी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने उन नोटों को हाथ से गिना। जांचकर्ताओं को कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिनमें एन्क्रिप्टेड जानकारी और विदेश से बातचीत के संभावित लिंक होने का शक है।

यह भी पता चला है कि 2021 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर शामिल होने के बाद डॉ शाहीन सह-आरोपी डॉ. मुजम्मिल के करीब आ गई थी। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह कदम उनके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी था। एक और जांचकर्ता ने कहा कि मुजम्मिल के साथ उसका जुड़ाव रणनीति का हिस्सा था। उन दोनों का ही मकसद भर्ती करना और मॉड्यूल को मजबूत करना था।

फरीदाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “अब तक की जांच से पता चलता है कि वह न सिर्फ जानती थी बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क बनाने में एक्टिव रूप से शामिल थी।”

आदिल के संपर्कों का पता लगाने यूनिवर्सिटी आ सकती है एनआईए

दिल्ली धमाका मामले में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। जांच में खुलासा हुआ है कि सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में कार्यरत डॉ. आदिल अहमद ने धमाके की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये दिए, जबकि मॉड्यूल ने कुल 26 लाख रुपये विस्फोटक और अन्य सामग्री जुटाने में खर्च किए। एनआईए की टीम जल्द ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचकर आदिल के पुराने संपर्कों की जांच कर सकती है। यहां वह कई बार देखा गया था।

सूत्रों के अनुसार एनआईए अब तक दिल्ली धमाका मामले में दो हजार से अधिक संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। जांच में पता चला डॉ. आदिल, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन सईद और डॉ. उमर नबी ने ब्लास्ट की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों पर खर्च कर रहे थे।

दिल्ली में भी कर चुका है काम : सूत्रों की मानें तो इस्तीफे के बाद 2024 में आदिल दिल्ली आया और यहां दो अस्पतालों में भी पांच लाख मासिक वेतन पर नियुक्त हुआ था। दिल्ली धमाका से दो महीने पहले की उसकी वॉट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें वह एडवांस सैलरी के लिए लगातार गिड़गिड़ा रहा है। अकाउंट नंबर शेयर कर तत्काल भुगतान की मांग कर रहा है।

शादी में गए लोग भी एजेंसी के रडार पर : संदिग्ध आतंकी आदिल की शादी में गए लोग भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। 4 अक्टूबर को आदिल की शादी कश्मीर में हुई थी। उसकी शादी में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी शामिल हुए थे।

