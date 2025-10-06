लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को विदेश भागने में की मदद, NIA ने दाखिल की चार्जशीट

एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकवादी षड्यंत्र मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरोह के सदस्यों को पासपोर्ट दिलाने और उन्हें देश से फरार कराने में मदद करने का आरोप है।

एनआईए अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के बीच आतंक फैलाने की साजिश से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पांचवां आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में राहुल सरकार को आरोपी बनाया गया है। वह अब तक इस केस में दर्ज किए गए 22वां आरोपी है। इनमें से 18 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार आरोपी फरार हैं।