NIA files chargesheet for helping Lawrence Bishnoi gang members flee abroad लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को विदेश भागने में की मदद, NIA ने दाखिल की चार्जशीट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNIA files chargesheet for helping Lawrence Bishnoi gang members flee abroad

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को विदेश भागने में की मदद, NIA ने दाखिल की चार्जशीट

एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकवादी षड्यंत्र मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरोह के सदस्यों को पासपोर्ट दिलाने और उन्हें देश से फरार कराने में मदद करने का आरोप है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:07 PM
share Share
Follow Us on
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को विदेश भागने में की मदद, NIA ने दाखिल की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकवादी षड्यंत्र मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरोह के सदस्यों को पासपोर्ट दिलाने और उन्हें देश से फरार कराने में मदद करने का आरोप है।

एनआईए अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के बीच आतंक फैलाने की साजिश से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पांचवां आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में राहुल सरकार को आरोपी बनाया गया है। वह अब तक इस केस में दर्ज किए गए 22वां आरोपी है। इनमें से 18 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार आरोपी फरार हैं।

एनआईए के अनुसार, राहुल सरकार ने गैंग के सदस्यों के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जैसे फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार और उपलब्ध कराए थे। इन दस्तावेजों की मदद से सचिन बिश्नोई सहित अन्य गिरोह के सदस्य पासपोर्ट हासिल कर विदेश भागने और आतंकी गतिविधियां जारी रखने में सफल हुए। यह मामला मूल रूप से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार अगस्त 2022 को दर्ज किया था। इसके बाद 26 अगस्त 2022 को इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथों में ली। एजेंसी इस मामले में आतंकी संगठनों और अपराधी गिरोहों के गठजोड़ की जांच जारी रखे हुए है।