लाल किला धमाका मामले में NIA की एक और चार्जशीट, 3 आतंकियों को बनाया आरोपी; किस पर थी कौन सी जिम्मेदारी?
NIA जिसने मल्टी-डिसिप्लिनरी साइंटिफिक जांच के जरिए अलग-अलग आरोपियों के बीच लिंक बनाए, जिसमें डिटेल्ड फोरेंसिक टेस्टिंग, साजिश वाली जगहों की जियो-लोकेशन मैपिंग और बारीक फाइनेंशियल-ट्रेल एनालिसिस शामिल है, फिलहाल इमामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है।
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास नवंबर 2025 में हुए कार बम धमाके के मामले में NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, इनमें से एक आरोपी फरार है। NIA की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि इस पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) में जम्मू-कश्मी के रहने वाले जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट और मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर को आरोपी बनाया गया है। NIA ने बताया कि इनमें से मुजफ्फर अहमद फिलहाल फरार है। जबकि अन्य दोनों आरोपी जमीर अहमद और तुफैल अहमद पूर्व ओवरग्राउंड वर्कर होने के साथ ही आतंकी संगठन के लिए अन्य जिम्मेदारियां संभाल रहे थे।
NIA ने बताया कि मुजफ्फर अहमद कार धमाके के सह-आरोपी डॉ. अदील अहमद राथर का बड़ा भाई है और बच्चों का एक डॉक्टर (MBBS, MD) होने के साथ-साथ अल-कायदा की एक शाखा 'AGuH इंटरिम' का संस्थापक सदस्य भी है, वह धमाके की ट्रेनिंग लेने फरीदाबाद भी आया था। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके की साजिश में मुजफ्फर भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शामिल था, उसके अलावा सह-आरोपी उमर, मुजम्मिल, अदील और मुफ्ती इरफान ने मिलकर इन धमाकों की साजिश रची थी। इस धमाके में 11 लोग मारे गए थे।
अल-कायदा की शाखा का संस्थापक है मुजफ्फर
NIA की जांच के दौरान पता चला कि मुजफ्फर 'AGuH इंटरिम' के संस्थापक सदस्यों में से है और वह जून 2022 में श्रीनगर में हुई उस खुफिया ईदगाह मीटिंग में शामिल था, जिसमें इस टेरर मॉड्यूल 'AGuH इंटरिम' की स्थापना की गई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मुजफ्फर ने हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आकर डॉ. उमर उन नबी और मुजम्मिल द्वारा चलाई जा रही एक गुप्त IED फैसिलिटी में TATP-बेस्ड IEDs बनाने, टेस्ट करने और उन्हें सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग में गहराई से हिस्सा लिया था।
एजेंसी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मुजफ्फर के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया है और उसे ट्रैक करके गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।
जमीर अहमद अहंगर पर थी यह जिम्मेदारी
NIA की चार्जशीट में ‘AGuH इंटरिम’ के एक ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम रकने वाले जमीर अहमद अहंगर को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि अन्य हैंडलर्स के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में था, और टेरर मॉड्यूल के लिए हथियार, गोला-बारूद और कैश के कूरियर के तौर पर काम करता था।
तुफैल अहमद LeT का पूर्व ओवरग्राउंड वर्कर है
जबकि चार्जशीट में शामिल तीसरा आरोपी तुफैल अहमद भट प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) टेरर ऑर्गनाइजेशन का एक पूर्व ओवरग्राउंड वर्कर है, जो मॉड्यूल के हथियार सप्लायर के तौर पर काम करता था। उसने एक हैंडलर के जरिए डेड ड्रॉप्स के जरिए एक AK-47, एक क्रिंकोव राइफल, एक पिस्टल, मैगजीन और जिंदा गोला-बारूद खरीदा था, जिन्हें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (मृतक) को 3 लाख रुपए में दिया गया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट
इस बारे में नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में NIA स्पेशल कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में, गिरफ्तार आरोपी जमीर और तुफैल पर UA(P) एक्ट के सेक्शन 13, 18, 20, 23, 38 और 39, और BNS के सेक्शन 61(2), 147, 148 और 152 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि मुजफ्फर पर इनके अलावा BNS के सेक्शन 103(1), 109(1), 118(1) और 118(2) के साथ सेक्शन 61(2), एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 5, और PDPP एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
अबतक कुल 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट
NIA, जिसने मल्टी-डिसिप्लिनरी साइंटिफिक जांच के जरिए अलग-अलग आरोपियों के बीच लिंक बनाए, जिसमें डिटेल्ड फोरेंसिक टेस्टिंग, साजिश वाली जगहों की जियो-लोकेशन मैपिंग और बारीक फाइनेंशियल-ट्रेल एनालिसिस शामिल है, मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है।
बता दें कि इस नई चार्जशीट को मिलाकर इस केस में अब तक 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (अब मर चुका है) भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।