सबूत नष्ट किए, उमर को छिपाया…; लाल किला कार धमाके में NIA ने 8वां आरोपी किया गिरफ्तार
यह धमाका 10 नवंबर को हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। एजेंसी इस मामले को आतंकी साजिश का हिस्सा मानकर जांच आगे बढ़ा रही है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले महीने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में आठवीं गिरफ्तारी कर ली है। यह धमाका 10 नवंबर को हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। एजेंसी इस मामले को आतंकी साजिश का हिस्सा मानकर जांच आगे बढ़ा रही है।
NIA के मुताबिक, ताजा गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर के बारामुला निवासी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला की हुई है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि बिलाल इस साजिश के अहम किरदारों में से एक हैं और उनकी भूमिका शुरुआती जांच में सामने आई थी।
बिलाल ने उमर को दी थी पनाह
जांच में पता चला है कि बिलाल ने मर चुके आरोपी उमर उन नबी को पनाह दी थी। वह न केवल उसे छिपाने में मदद कर रहा था, बल्कि उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा था। एजेंसी का आरोप है कि बिलाल ने सबूतों को नष्ट करने में भी भूमिका निभाई, ताकि असली साजिश और आरोपियों की पहचान छिपाई जा सके।
आगे भी गिरफ्तारियां होना संभव है
NIA ने कहा कि वह इस धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में कई अहम सुराग मिले हैं और आगे भी कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं।
एजेंसी के अनुसार, यह हमला एक संगठित आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा करता है, जिसने दिल्ली को निशाना बनाने की योजनाबद्ध कोशिश की थी। धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक, आरोपियों के बीच संपर्क और उनके वित्तीय नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। NIA ने कहा कि जांच जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।