दिल्ली-गुरुग्राम रोड का होगा कायापलट, NHAI ने संभाला जिम्मा; खर्च होंगे करोड़ों रुपये

दिल्ली-गुड़गांव की मेहरौली-गुड़गांव रोड (NH-148A) का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है, NHAI ने इस 7.5 किमी लंबे रास्ते को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 19.18 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया है।

दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाली मेहरौली-गुड़गांव रोड (NH-148A) अब जल्द ही नया रूप लेने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस 7.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को नेशनल हाईवे के मानकों पर लाने का जिम्मा उठाया है। साउथ दिल्ली के अंधेरिया मोड़ से लेकर गुड़गांव बॉर्डर तक के इस हिस्से को चमकाने के लिए करीब 19.18 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि खर्च की जाएगी। तो चलिए, जानते हैं कि इस सड़क के लिए क्या-क्या खास होने वाला है।

क्या-क्या होगा खास? NHAI इस रास्ते को न सिर्फ बेहतर बनाएगी, बल्कि इसे एकदम आधुनिक और सुरक्षित भी बनाएगी। सड़क की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, सफाई और स्ट्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ-साथ एक साल की मेंटेनेंस भी प्लान में शामिल है। इतना ही नहीं, रोड को और सुरक्षित बनाने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबे मेटल बीम क्रैश बैरियर्स, 5,000 वर्ग मीटर पेवर ब्लॉक्स, नए कर्ब्स, 150 से ज्यादा रोड साइनेज और 12,000 वर्ग मीटर डैमेज्ड कंक्रीट टाइल्स को बदलने का काम भी होगा। रात में रास्ता जगमगाने के लिए नए LED पोल्स भी लगाए जाएंगे।

सफाई और सुविधाओं का नया दौर इस सड़क को चमकाने के लिए NHAI कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सड़क, मेडियन्स और सेंट्रल वर्ज को मशीनों से साफ किया जाएगा ताकि यह रास्ता हमेशा साफ-सुथरा रहे। इसके अलावा, रोड स्वीपिंग मशीनें, रूट पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस और खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन भी तैनात होंगी।

तीन बड़े कॉरिडोर अब NHAI के हवाले दिल्ली सरकार ने मेहरौली-गुड़गांव रोड के अलावा मथुरा रोड (आश्रम से बदरपुर, 8.5 किमी) और दिल्ली-रोहतक रोड (पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, 18.5 किमी) को भी NHAI को सौंप दिया है। ये तीनों कॉरिडोर मिलकर 33 किलोमीटर के हैं और दिल्ली को पड़ोसी इलाकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। NHAI इन सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक जाम के पॉइंट्स की जांच करेगी और जहां जरूरी होगा, वहां सड़क चौड़ीकरण पर भी विचार करेगी।

बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर NHAI की नजर अब उन स्लिप रोड्स और कनेक्टिंग रोड्स पर भी है, जो इन मुख्य कॉरिडोर से जुड़ती हैं। दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को इन रोड्स की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, ताकि भविष्य में इन्हें भी NHAI को सौंपा जा सके। खास तौर पर, दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे से कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर भी जोर दिया जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "NHAI की इस पहल से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।"