NHAI Rs 24 Cr Drainage Project to End Waterlogging Woes in Delhi Badarpur कितनी भी बारिश हो दिल्ली में यहां नहीं होगा जलभराव, NHAI का ये प्लान समझिए
Hindi News एनसीआर News NHAI Rs 24 Cr Drainage Project to End Waterlogging Woes in Delhi Badarpur

कितनी भी बारिश हो दिल्ली में यहां नहीं होगा जलभराव, NHAI का ये प्लान समझिए

दिल्ली के बदरपुर एलिवेटेड हाइवे और आसपास की बस्तियों को हर साल होने वाले जलभराव से बचाने के लिए NHAI ने 24.48 करोड़ रुपये की लागत से 4.35 किलोमीटर लंबी एक नई ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना बनाई है, जिसे अगले छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सTue, 23 Sep 2025 08:50 AM
कितनी भी बारिश हो दिल्ली में यहां नहीं होगा जलभराव, NHAI का ये प्लान समझिए

दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके में बदरपुर एलिवेटेड हाइवे और आसपास की बस्तियों को हर साल मॉनसून में जलभराव की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन अब नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। एक नई और भव्य 4.35 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज सिस्टम की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत मथुरा रोड और आसपास के इलाकों को पानी की निकासी की दिक्कत से निजात मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 24.48 करोड़ रुपये है और इसे अगले छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।

जलभराव का अंत, नई शुरुआत

NHAI के इस मेगा प्रोजेक्ट में दो मीटर गहरा और दो मीटर चौड़ा प्रीकास्ट ड्रेन बनाया जाएगा, जो दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हाइवे के साथ-साथ चलेगा। यह ड्रेन इतना मजबूत होगा कि भारी-भरकम लोड को भी आसानी से झेल सके। खास बात यह है कि यह सिस्टम मथुरा रोड, मेहरौली-बदरपुर रोड, बदरपुर गांव और आसपास की कॉलोनियों में मॉनसून के दौरान होने वाले जलभराव को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम होगा।

दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 27 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिधूड़ी ने कहा, 'मैंने 9 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। यह नया ड्रेन सिस्टम 30-40 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करेगा।'

पुरानी नालियों का बोझ, नया समाधान

बिधूड़ी ने बताया कि मथुरा रोड के साथ बनी पुरानी नालियां दशकों पुरानी हैं और अब ताजपुर पहाड़ी, मोलरबंद एक्सटेंशन, बदरपुर एक्सटेंशन, बदरपुर गांव और मोहन बाबा नगर जैसे बड़े रिहायशी इलाकों का बोझ उठाने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा, 'इन कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं और भारी बारिश में 3-4 फीट तक पानी भर जाता है। इस साल, अस्थायी तौर पर नालियों की सफाई के बावजूद रिकॉर्ड बारिश ने फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। नया ड्रेन सिस्टम इस समस्या का स्थायी समाधान होगा।'

पैदल यात्रियों के लिए भी खुशखबरी

जलभराव की समस्या के समाधान के साथ-साथ NHAI एक और तोहफा देने जा रहा है। 28 सितंबर को मोलरबंद एक्सटेंशन में एक नए फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन होगा, जो दिल्ली को हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 37 से जोड़ेगा। बिधूड़ी ने बताया, 'हर दिन हजारों छात्र इस व्यस्त रास्ते को पार करते हैं और अतीत में कई हादसे हो चुके हैं। यह ब्रिज दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।'

कब तक होगा काम पूरा?

NHAI के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का टेंडर प्रक्रिया नवंबर की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद छह महीने के भीतर ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो अगले मॉनसून में बदरपुर और आसपास के इलाकों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सकती है।