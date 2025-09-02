NHAI prepared Gurugram road renovation design 2 flyovers plan between Hero Honda Chowk and Umang Bhardwaj Chowk गुरुग्राम में इस रास्ते पर बनेंगे 2 फ्लाईओवर, NHAI ने बनाया रोड रेनोवेशन डिजाइन, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में इस रास्ते पर बनेंगे 2 फ्लाईओवर, NHAI ने बनाया रोड रेनोवेशन डिजाइन

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सड़क रेनोवेशन की योजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने प्राथमिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस सड़क पर दो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 2 Sep 2025 01:22 PM
गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित सड़क रेनोवेशन की योजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने प्राथमिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस सड़क पर दो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बनाया है। इस मुख्य सड़क की लंबाई करीब तीन किलोमीटर है। रोजाना इस सड़क पर करीब 70 हजार वाहनों का आवागमन होता है। इस सड़क के एक तरफ गांव खांडसा और सेक्टर-10ए है तो दूसरी तरफ गांव मोहम्मदपुर झाड़सा, सेक्टर-37 का औद्योगिक क्षेत्र और सरस्वती एंक्लेव कॉलोनी है। शुरुआत में इस सड़क को एलिवेटिड बनाने की योजना बनाई गई। खर्च अधिक होने के बाद इस मुख्य सड़क पर सिर्फ उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर की योजना बनाई गई। दो महीने पहले केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह के आदेश के बाद खांडसा और सेक्टर-37सी के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई है।

यह है मौजूदा मंजूर योजना

प्राथमिक रूप से मंजूर योजना के तहत हीरो होंडा चौक अंडरपास से निकलने के बाद एक फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा, जो सेक्टर-10 के मौजूदा बिजली घर के पास उतरेगा। इसके 300 मीटर के बाद से उमंग भारद्वाज चौक का फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। यह दोनों फ्लाईओवर तीन-तीन लेन के बनाए जाएंगे। सेक्टर-37 कट के पास यू-टर्न के अलावा सेक्टर-37 से हीरो होंडा चौक जाने के लिए मोड़ तैयार किया जाएगा। खांडसा और सेक्टर-37सी के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर की ऊंचाई साढ़े तीन मीटर से साढ़े चार मीटर होगी।

सड़क निर्माण में मकान और मिठाई की दुकान अड़चन

इस मुख्य सड़क के निर्माण में सरस्वती एंक्लेव और कादीपुर एंक्लेव के आठ मकान और खांडसा के पास एक मिठाई की दुकान अड़चन बनी हुई है। इनको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एनएचएआई की तरफ से इस मुख्य सड़क के निर्माण की आवश्यकता को अदालत के समक्ष रखा है। एनएचएआई अधिकारियों को उम्मीद है कि इस सिलसिले में जल्द फैसला आ जाएगा।

सीवर का पानी बना सिरदर्द

गांव मोहम्मदपुर झाड़सा और गांव खांडसा की तरफ से आ रहा सीवर का गंदा पानी एनएचएआई अधिकारियों के सिरदर्द बना हुआ है। बीकानेर मिष्ठान भंडार के आसपास तो बिना बारिश के भी सड़क पर आधे से एक फीट तक पानी खड़ा रहता है।

बदहाल अवस्था में सड़क

मौजूदा समय में यह सड़क बदहाल अवस्था में है। इस वजह से वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एनएचएआई अधिकारियों की मानें तो पिछले दो महीने में आठ बार इस सड़क की मरम्मत की जा चुकी है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो इस सड़क से निकलेगी

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो इस मुख्य सड़क पर बाईं तरफ से निकलेगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) अधिकारियों ने इस सिलसिले में एनएचएआई अधिकारियों से सोमवार सुबह मुलाकात की। मेट्रो निर्माण को लेकर छोड़ी गई जमीन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एनएचएआई ने छह मीटर जमीन बाईं तरफ मेट्रो निर्माण के लिए छोड़ी है। मुख्य सड़क के रास्ते में आ रही पानी, सीवर और बिजली लाइन को करीब 100 करोड़ रुपये से स्थानांतरित किया जाएगा।