UER-2 के कारण द्वारका के हाथी चौक पर लगने वाला जाम कम करने की तैयारी, NHAI करेगा यह काम

Mar 09, 2026 06:21 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) बनने के बाद सुबह और शाम के समय द्वारका के हाथी चौक, भरथल चौक और धूल सिरस चौक पर जाम की समस्या बढ़ गई है। इसमें से हाथी चौक पर मौजूद कमी को एनएचएआई द्वारा लालबत्ती लगाकर दूर किया जा रहा है, ताकि यहां जाम खत्म हो सके।

जानकारी के अनुसार, यूईआर-2 बनने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर बवाना एवं अलीपुर तक का सफर आसान हो गया है, लेकिन द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हाथी चौक पर इसकी वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है। बवाना से आते समय वाहन चालक जब यूईआर-2 से हाथी चौक पर उतरते हैं तो उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है। उन्हें लगभग 300 मीटर आगे द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के पास से यू-टर्न लेकर जाना पड़ता है। उस जगह कम चौड़ी सड़क होने के चलते लंबा जाम लग जाता है। इससे बचने के लिए यूईआर-2 से उतरने के बाद वाहन चालक गलत दिशा से समालखा के लिए निकलते हैं। इससे हादसे होते हैं।

समालखा जाने वाले रास्ते का निर्माण शुरू

ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस कमी की ओर एनएचएआई को अवगत कराया गया। इसके बाद एनएचएआई ने हाथी चौक पर वाहन चालकों के लिए सीधे समालखा जाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अब यहां दो दिशा में लालबत्ती लगेंगी। पहली लालबत्ती यूईआर-2 से उतरने वाले वाहनों के लिए होगी, जिन्हें समालखा की तरफ जाना है। वहीं, दूसरी लालबत्ती द्वारका की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए होगी जिन्हें भरथल चौक की तरफ जाना है। इस माह के अंत तक यह बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे यहां जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी।

भरथल चौक भी प्रभावित

यशोभूमि के बाहर बने भरथल चौक पर बड़ा गोल चक्कर होने के चलते यहां गाड़ियों के घूमने की जगह कम है। वहीं, गुरुग्राम से आने वाले वाहनों को यूईआर-2 पर चढ़ने के लिए जगह नहीं दी गई है। इस कारण भरथल चौक पर आए दिन जाम लगता है।

सड़क हादसों को रोकने के लिए सेंट्रल वर्ज बनेगा

वहीं, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की सड़कों पर घटनाओं और जाम की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सेंट्रल वर्ज बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रीकास्ट (पहले से बने) सीमेंटेड क्रैश बैरियर का उपयोग किया जाएगा। 30 से अधिक सड़कों पर इस कार्य में करीब 9.23 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल वर्ज बन जाने से वाहन चालक लेन अनुशासन का पालन करने पर मजबूर होंगे। इससे टक्कर जैसी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अभी वाहन बेतरतीब तरीके से सड़कों पर चलते हैं, जिससे न केवल दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि यातायात जाम भी लगता है।

