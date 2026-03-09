UER-2 के कारण द्वारका के हाथी चौक पर लगने वाला जाम कम करने की तैयारी, NHAI करेगा यह काम

दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) बनने के बाद सुबह और शाम के समय द्वारका के हाथी चौक, भरथल चौक और धूल सिरस चौक पर जाम की समस्या बढ़ गई है। इसमें से हाथी चौक पर मौजूद कमी को एनएचएआई द्वारा लालबत्ती लगाकर दूर किया जा रहा है, ताकि यहां जाम खत्म हो सके।

जानकारी के अनुसार, यूईआर-2 बनने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर बवाना एवं अलीपुर तक का सफर आसान हो गया है, लेकिन द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हाथी चौक पर इसकी वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है। बवाना से आते समय वाहन चालक जब यूईआर-2 से हाथी चौक पर उतरते हैं तो उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है। उन्हें लगभग 300 मीटर आगे द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन के पास से यू-टर्न लेकर जाना पड़ता है। उस जगह कम चौड़ी सड़क होने के चलते लंबा जाम लग जाता है। इससे बचने के लिए यूईआर-2 से उतरने के बाद वाहन चालक गलत दिशा से समालखा के लिए निकलते हैं। इससे हादसे होते हैं।

समालखा जाने वाले रास्ते का निर्माण शुरू ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस कमी की ओर एनएचएआई को अवगत कराया गया। इसके बाद एनएचएआई ने हाथी चौक पर वाहन चालकों के लिए सीधे समालखा जाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अब यहां दो दिशा में लालबत्ती लगेंगी। पहली लालबत्ती यूईआर-2 से उतरने वाले वाहनों के लिए होगी, जिन्हें समालखा की तरफ जाना है। वहीं, दूसरी लालबत्ती द्वारका की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए होगी जिन्हें भरथल चौक की तरफ जाना है। इस माह के अंत तक यह बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे यहां जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी।

भरथल चौक भी प्रभावित यशोभूमि के बाहर बने भरथल चौक पर बड़ा गोल चक्कर होने के चलते यहां गाड़ियों के घूमने की जगह कम है। वहीं, गुरुग्राम से आने वाले वाहनों को यूईआर-2 पर चढ़ने के लिए जगह नहीं दी गई है। इस कारण भरथल चौक पर आए दिन जाम लगता है।