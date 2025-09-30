दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे पर खत्म होगा जाम का झंझट, NHAI बनाएगा खास एलिवेटेड कॉरिडोर

दिल्ली की ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए NHAI एम्स महिपालपुर बाइपास और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाला करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 20 किलोमीटर लंबा सिग्नल-फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगा।

दिल्ली की ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब AIIMS से महिपालपुर बाइपास और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाला 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे (NH-48), महरौली-गुरुग्राम रोड और दोनों रिंग रोड्स पर ट्रैफिक का बोझ कम होने की उम्मीद है।

ट्रैफिक जाम से मुक्ति का मास्टरप्लान NHAI ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के लिए बोली आमंत्रित की गई, जो 15 अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 5 हजार करोड़ रुपये है, हालांकि अंतिम लागत DPR के बाद ही तय होगी। यह कॉरिडोर एम्स/आईएनए से शुरू होकर नदिरा मार्ग, महरौली-गुरुग्राम रोड और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ेगा, जो दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे के समानांतर चलेगा।

इस प्रोजेक्ट का मकसद है गुरुग्राम से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट करना। यह सिग्नल-फ्री कॉरिडोर साउथ दिल्ली की मुख्य सड़कों पर दबाव कम करेगा, जिससे NH-48, MG रोड और इनर-आउटर रिंग रोड्स पर राहत मिलेगी।

कहां-कहां से गुजरेगा यह कॉरिडोर? यह 20 किमी लंबा कॉरिडोर एम्स/आईएनए से शुरू होगा और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू और नेल्सन मंडेला मार्ग को पार करते हुए वसंत विहार, वसंत कुंज और अर्जनगढ़ होते हुए फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर खत्म होगा।

कॉरिडोर में कई ऑफ-रैंप एग्जिट पॉइंट्स होंगे NH-148A: IFFCO चौक की ओर जाने वालों के लिए।

NH-148AE: IGI एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए।

महिपालपुर रोड: महिपालपुर और छतरपुर की ओर जाने वालों के लिए। एक्सपर्ट्स की राय, ट्रैफिक मैनेजमेंट जरूरी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के चीफ साइंटिस्ट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिवीजन के हेड, एस. वेलमुरुगन ने बताया कि दिल्ली-गुरुग्राम रूट की क्षमता पहले ही चरम पर है। यह कॉरिडोर ट्रैफिक लोड को कम करने में मददगार होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि DPR बनाते समय निर्माण के दौरान वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक लोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। खासकर दिल्ली सेक्शन और RTR इलाके के आसपास के ऑफ-रैंप्स को सावधानी से प्लान करना जरूरी है।

वेलमुरुगन ने यह भी कहा कि अगले पांच सालों में नोएडा/जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को बेहतर करना जरूरी है।

पहले भी थी ऐसी योजना, लेकिन... साल 2019 में दिल्ली सरकार ने बरापुला से महिपालपुर बाइपास तक 14 किमी लंबा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य साउथ दिल्ली के सात सरकारी आवासीय कॉलोनियों (GPRA) जैसे नौरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, मोहम्मदपुर, थ्यागराज नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी के आसपास के ट्रैफिक को कम करना था। हालांकि, फंड की कमी और मूल लेआउट में समस्याओं के कारण यह योजना अधर में लटक गई।

भविष्य की योजनाएं, टनल या कॉरिडोर? 2 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया था कि केंद्र सरकार ने NHAI से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु से एम्स-महिपालपुर बाइपास कॉरिडोर को जोड़ने के लिए टनल या एलिवेटेड कॉरिडोर की संभावनाएं तलाशने को कहा है। फिलहाल दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे सराय काले खां के पास रिंग रोड पर खत्म होते हैं। साथ ही, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी-सोहना (जेवर) लिंक भी शुरू होने वाला है। इनसे सराय काले खां और NDMC इलाके में ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, जिसे कम करने के लिए यह नया प्रोजेक्ट अहम हो सकता है।