30 मिनट की मोहलत और फिर गरजने लगे बुलडोजर, गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर ताबड़तोड़ एक्शन

ये कार्रवाई हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क चौड़ीकरण के बीच में आ रहे अवैध निर्माण को तोड़ने की क्रम में की गई है। बुलडोजर एक्शन के मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में पटौदी के तहसीलदार रोहतास सिंह मौजूद रहे।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, दीपक आहूजा, गुरुग्रामThu, 21 Aug 2025 01:57 PM
गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर एनएचएआई दस्ता द्वारा ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चलाया गया। ये कार्रवाई हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क चौड़ीकरण के बीच में आ रहे अवैध निर्माण को तोड़ने की क्रम में की गई है। बुलडोजर एक्शन के मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में पटौदी के तहसीलदार रोहतास सिंह मौजूद रहे।

30 मिनट की मोहलत और गरजने लगे बुलडोजर

आज दोपहर 12 बजे के करीब एनएचएआई का तोड़फोड़ दस्ता हीरो होंडा चौक पर पहुंच गया। होटल संचालक की तरफ से एक गिफ्ट गैलेरी का संचालन किया जा रहा था। एनएचएआई ने आधे घंटे में सामान निकालने की मोहलत देकर तीन बुलडोजर की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बीच में 20 अवैध निर्माण आ रहे थे। इनमें सरस्वती इंक्लेव और कादीपुर इंक्लेव कॉलोनी के कुछ मकान भी हैं, जिन्हें तोड़ा जाएगा।

200 करोड़ से बन रही सड़क

इस सड़क को करीब 200 करोड़ रुपये से चौड़ा किया जाएगा। 100 करोड़ से बिजली, पानी, सीवर की पाइप लाइन की स्थानातरित किया जाएगा। 100 करोड़ से सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस योजना के तहत उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। एनएचएआई की योजना इस मुख्य सड़क को तीन-तीन लेन और सर्विस रोड को दो-दो लेन बनाने की योजना है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो भी इस सड़क पर दौड़ेगी

करीब तीन किमी लंबी इस सड़क पर ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो भी दौड़ेगी। इस सड़क पर मेट्रो का उद्योग विहार फेज छह के नाम से मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा।