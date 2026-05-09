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MP में 4 लेन सड़क को सिक्स लेन बनाने पर NHAI ने शुरू किया काम, जानिए किस रोड का होगा कायापलट

Sourabh Jain एएनआई, इंदौर, मध्य प्रदेश
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इस प्रोजेक्ट से NH-47 और प्रस्तावित इंदौर-वेस्टर्न बायपास को भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। साथ ही मध्य भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र पीथमपुर को भी बहुत फायदा होगा। इससे वहां लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और सप्लाई चेन बेहतर होगी।

MP में 4 लेन सड़क को सिक्स लेन बनाने पर NHAI ने शुरू किया काम, जानिए किस रोड का होगा कायापलट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-52 आगरा-मुंबई कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को 6-लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर काम शुरू कर दिया है। लगभग 160 किलोमीटर लंबे इस इंदौर-खलघाट-सेंधवा-महाराष्ट्र सेक्शन के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परियोजना के तहत भेरू घाट, बाकनेर घाट और बिजासन घाट सहित इस मार्ग पर आने वाले अन्य चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों को भी छह-लेन में अपग्रेड किया जाएगा।

NHAI ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि DPR का काम अभी चल रहा है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कई चरणों में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि इस परियोजना को एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, ताकि वाहनों के बढ़ते दबाव से निपटा जा सके और आने वाले वर्षों में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

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नया पुल भी बनेगा और सड़कों की खामियां भी दूर होंगी

प्रोजेक्ट के अंतर्गत खलघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी पर एक नया समानांतर पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि मौजूदा पुल पर ट्रैफिक का बोझ कम किया जा सके और पूरे कॉरिडोर में छह-लेन पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से ट्रैफिक में सुधार, यात्रा के समय में कमी और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी के मजबूत होने की उम्मीद है।

NHAI ने कहा कि पिछले चार-लेन के कार्यों के दौरान, सड़क का रिअलाइनमेंट, ढलान संतुलन, कैरिजवे के चौड़ीकरण और कई सुरक्षा उपायों जैसे कदमों से इन क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा में पहले ही काफी सुधार हुआ था। प्रस्तावित छह-लेन विस्तार के तहत इन सुधारों को और बढ़ाया जाएगा।

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इस मार्ग से 40 हजार वाहन गुजरते हैं रोजाना

बता दें कि NH-52 का यह हिस्सा आगरा-मुंबई कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उत्तरी भारत को देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों से और इंदौर व मुंबई जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है। यहां प्रतिदिन भारी माल-ढुलाई होती है और लगभग 40,000 वाहन प्रतिदिन इस कॉरिडोर से गुजरते हैं। प्रस्तावित 6-लेन अपग्रेड इस मार्ग को ज्यादा विश्वसनीय, सुरक्षित बनाएगा, साथ ही यहां लगने वाला समय भी कम होगा।

अथॉरिटी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जरूरी होने पर भीड़भाड़ वाले कस्बों में बाईपास और सर्विस रोड बनाए जाएंगे। साथ ही प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि स्थानीय और राजमार्ग ट्रैफिक को अलग किया जा सके। इसके अलावा बिजासन घाट जैसे 'ब्लैकस्पॉट' (अत्यधिक दुर्घटना आशंकित क्षेत्र) की पहचान करते हुए वहां तीखे मोड़ों को फिर से डिजाइन करते हुए सुधारने, जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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इस प्रोजेक्ट से NH-47 और प्रस्तावित इंदौर-वेस्टर्न बायपास को भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। साथ ही मध्य भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र पीथमपुर को भी बहुत फायदा होगा। इससे वहां लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और सप्लाई चेन भी बेहतर होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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