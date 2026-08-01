गाजियाबाद में डासना रेलवे ओवरब्रिज के पास NH-9 की सर्विस रोड होगी चौड़ा, इन रास्तों पर घटेगा जाम

गाजियाबाद में जल्द ही कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कमी देखने को मिल सकती है। इसके लिए डासना एनएच-नौ की सर्विस रोड को चौड़ा किया जाएगा। एनएचएआई इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है।

दीपक सिरोही, गाजियाबाद गाजियाबाद के डासना रेलवे ओवर ब्रिज के पास एनएच-नौ की सर्विस रोड को चौड़ा किया जाएगा। इस स्थान पर एक साथ दो तरफ के वाहन आने पर अक्सर जाम रहता है। सुबह और शाम लंबा ट्रैफिक जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने सर्विस रोड के चौड़ा करने की तैयारी तेज कर दी है।

हापुड़ रोड स्थित डासना रेलवे ओवरब्रिज जहां शुरू होता है, वह जाम का मुख्य केंद्र है। दिल्ली और नोएडा की तरफ एनएच-नौ से आने वाले वाहन जो सर्विस लेने से होते हुए जिन्हें गाजियाबाद की तरफ आना होता है तो वो यहां आकर फंस जाते हैं, क्योंकि सर्विस रोड की चौड़ाई कम होने से वाहनों को मोड़ने में दिक्कत होती है। ऐसे में जाम लग जाता है। इसी तरह हापुड़ की तरफ से आने वाले वाहन जो अंडरपास से होकर गाजियाबाद शहर के लिए आते हैं, वह भी इसी स्थान पर आकर जाम में फंसते हैं।

सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा एनएचएआई ने वाहन चालकों की समस्या को देखते हुए सर्विस रोड के चौड़ीकरण कराने का निर्णय लिया है। एनएचएआई ने सड़क चौड़ीकरण की फाइल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को भेज दी है। इसकी मंजूरी की प्रकिया अंतिम दौर में है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस माह के आखिरी में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा।

चौड़ीकरण के काम में आने वाली बाधा दूर होंगी एनएचएआई की टीम ने सर्वे कर लिया है। चौड़ीकरण के काम में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटा जाएगा इसकी योजना बना ली है। जिस स्थान को चौड़ा किया जाना है वहां ज्यादा जगह नहीं है। हालांकि इंजीनियर ने सड़क कैसे चौड़ी होगी इसका नक्शा बना लिया है।

भविष्य में हो सकती है जाम की बड़ी समस्या एनएच-नौ और हापुड़ रोड पर चलने वाले वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सर्विस रोड को समय रहते यदि चौड़ा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जाम की बड़ी समस्या पैदा होगी। सर्विस रोड के चौड़ीकरण से जाम से राहत मिलेगी।