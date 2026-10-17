नोएडा सेक्टर-62 के सामने NH-9 पर खत्म होगा जाम? DM ने सर्वे को 3 सदस्यीय कमेटी बनाई

गाजियाबाद के डीएम ने एनएच-9 पर नोएडा सेक्टर-62 के सामने ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी मौके पर सर्वे कर जाम खत्म करने के उपायों पर काम करेगी।

दीपक सिरोही, गाजियाबाद नेशनल हाईवे-9 (NH-9) नोएडा सेक्टर-62 के सामने गाजियाबाद की सीमा में जाम से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गाजियाबाद के डीएम रविंद्र मांदड़ ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी सर्वे के बाद सुझाव देगी और फिर इसी आधार पर काम शुरू होगा।

नोएडा सेक्टर-62 के सामने गाजियाबाद सीमा में हाईवे पर अक्सर जाम लगा रहता है। सुबह और शाम वाहन चालकों को अधिक परेशानी होती है। वहां सवारी उतारने और बैठाने के लिए ऑटो और बसें खड़ी रहती हैं। नौकरीपेशा लोग नोएडा से गाजियाबाद, हापुड़ और अन्य शहरों को जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। ऑटो और बसों के ठहरने से जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जाम खुलाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है।

डीएम रविंद्र मांदड़ ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जाम और हादसे खत्म करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के एक्सईएन की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी स्थलीय निरीक्षण कर सर्वे करेगी। जाम खत्म कैसे किया जा सकता है, इस पर काम करेगी।

ऑटो स्टैंड आगे या पीछे बनाने पर मंथन लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन रामराजा ने बताया गाजियाबाद सीमा में हाईवे पर जहां बसें और ऑटो खड़े होते हैं, उस स्थान से आगे या पीछे की तरफ करीब दो से तीन किलोमीटर के दायरे में सर्विस रोड के पास जमीन तलाश की जा रही है। जमीन मिलने पर वहां स्टैंड बनाएंगे। बस और ऑटो स्टैंड पर रुकेंगे। सवारी उतारने के बाद बस सीधे एनएच-9 पर प्रवेश करेंगी। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है। जमीन तलाश की जा रही है।

सड़क चौड़ी होगी लाजपत नगर में सुबह और शाम में लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। करीब चार करोड़ रुपये की लागत से अंबे अस्पताल मार्ग से गोल पार्क मार्ग तक करीब एक किलोमीटर की सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी कराया जाएगा।