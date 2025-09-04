NH 9 traffic jam near ABES College will end entry and exit extra lanes will be made both side NH-9 पर खत्म होगा जाम, ABES कॉलेज के पास एंट्री-एग्जिट के लिए बनेंगी एक-एक एक्स्ट्रा लेन, Ncr Hindi News - Hindustan
NH-9 पर खत्म होगा जाम, ABES कॉलेज के पास एंट्री-एग्जिट के लिए बनेंगी एक-एक एक्स्ट्रा लेन

नेशनल हाईवे-9 पर एबीईएस कॉलेज के पास प्रवेश और निकास स्थान पर एक-एक अतिरिक्त लेन बनाई जाएंगी। दो लेन बनने से जाम की समस्या खत्म होगी। फिलहाल, सुबह और शाम वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लग जाता है। एनएचएआई सड़क के चौड़ीकरण का कार्य इस माह शुरू कराएगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 4 Sep 2025 08:48 AM
एनएच-9 पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा था। इस कारण एबीईएस कॉलेज के पास जाम रहता था। इससे क्रॉसिंग रिपब्लिक से दिल्ली जाने और दिल्ली से क्रॉसिंग रिपब्लिक लौटने के दौरान भीषण जाम की समस्या रहती है। इसके समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लगभग एक साल पहले एबीईएस कॉलेज के पास प्रवेश और निकास स्थान बनाए थे। प्रवेश और निकास स्थान पर वाहनों के लिए एक-एक लेन बनाई गई। वाहनों के आने और जाने के लिए एक-एक लेन होने से वाहनों का दबाव बढ़ गया। इस कारण स्थानीय लोगों के लिए जाम परेशानी बन गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोग प्रवेश और निकास स्थान पर एक-एक और अतिरिक्त लेन बनवाने की एनएचएआई से मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर प्रस्ताव मंजूरी के लिए विभाग को भेज दिया गया है। एनएचएआई के सूत्रों ने बताया कि एक-एक अतिरिक्त लेन बनाने के लिए सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली है। मंजूरी मिलने पर इस माह सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा।

प्रवेश-निकास स्थान बनाने पर 10 करोड़ खर्च किए थे

एनएचएआई ने प्रवेश और निकास स्थान बनाने पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। स्थानीय लोगों ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से प्रवेश और निकास स्थान बनाने का अनुरोध किया था। इसके बाद वीके सिंह ने एबीईएस के पास लोगों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास स्थान बनवाए थे।

रोजाना सुबह और शाम लोग परेशानी से जूझ रहे

एनएच-9 पर एबीईएस कॉलेज के पास प्रवेश और निकास स्थान पर रोजाना सुबह और शाम भीषण जाम लगता है। हालांकि, यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन वाहनों का दबाव बढ़ने से वाहनों की कतार लग जाती है। लोगों को उम्मीद है कि दो अतिरिक्त लेन बनने से जाम की समस्या खत्म होगी।

एलिवेटेड रोड पर जल्द निर्णय होगा

एनएचएआई सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा से क्रॉसिंग रिपब्लिक को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड की डीपीआर बन गई है। मंत्रालय से डीपीआर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।