Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnh 148a highway delhi jewar airport connectivity faridabad gurugram
NCR का लिंक रोड 4 महीने में होगा तैयार, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान

NCR का लिंक रोड 4 महीने में होगा तैयार, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान

संक्षेप:

दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के ट्रैफिक को बड़ी राहत देने वाला 91 किलोमीटर लंबा NH-148A एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे (DND से जेवर एयरपोर्ट तक) अगले चार महीनों में पूरी तरह चालू हो जाएगा, जिससे सफर तेज और आरामदायक होगा।

Wed, 26 Nov 2025 09:19 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद NH-148A हाईवे अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार यह जरूरी प्रोजेक्ट अगले चार महीनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह हाईवे DND फ्लाईवे से शुरू होकर कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोहना होते हुए सोहना से आगे जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। इससे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक की भारी भीड़ काफी कम हो जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली साइड पर तेजी से काम पूरा

DND फ्लाईवे से आश्रम की तरफ आने वाला रैंप लगभग तैयार हो चुका है। पिछले हफ्ते ही बैरिकेड हटा दिए गए हैं। सराय काले खां को जोड़ने वाला दूसरा रैंप भी जल्द पूरा होने वाला है। सबसे जटिल हिस्सा कालिंदी कुंज के पास आगरा नहर पर बन रहा आर्च ब्रिज अब अंतिम स्टेज में है। जैसे ही यह ब्रिज बन जाएगा, दिल्ली-फरीदाबाद सेक्शन पूरी तरह चालू हो जाएगा।

क्या हैं इसकी खासियतें?

इस हाईवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। DND से सोहना तक तक यह 59 किमी है। वहीं जेवर तक इसकी लंबाई 32 किमी है। इस हाईवे की कुल लागत लगभग 7,084 करोड़ रुपये है। यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है। दोनों तरफ तीन-तीन लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई हैं। इसमें 12 किलोमीटर के 8 एलिवेटेड हिस्से, 10 फ्लाईओवर, 6 व्हीकल अंडरपास और एक रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं।

जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज कुछ हफ्तों में शुरू होने वाला है। NH-148A का जेवर वाला हिस्सा खास तौर पर एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे यात्रियों को तेज और आसान रास्ता मिलेगा।

NH-2 और NH-48 को मिलेगी राहत

यह नया कॉरिडोर NH-19 (दिल्ली-कोलकाता) और NH-48 (दिल्ली-जयपुर-मुंबई) के समानांतर चलेगा। इससे इन दोनों व्यस्त हाईवेज पर दबाव काफी कम होगा। साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा

कालिंदी कुंज, जेतपुर, मिठापुर, बदरपुर और बल्लभगढ़ जैसे इलाकों में इस हाईवे के आने से रियल एस्टेट और कमर्शियल डेवलपमेंट को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। NHAI अधिकारियों का कहना है कि जून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी और सभी अंतिम काम तेज गति से चल रहे हैं।

चार महीने बाद जब यह हाईवे पूरी तरह खुल जाएगा, तो दिल्ली से जेवर, फरीदाबाद से गुरुग्राम और जयपुर-मुंबई तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक हो जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।