NCR का लिंक रोड 4 महीने में होगा तैयार, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान

संक्षेप: दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के ट्रैफिक को बड़ी राहत देने वाला 91 किलोमीटर लंबा NH-148A एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे (DND से जेवर एयरपोर्ट तक) अगले चार महीनों में पूरी तरह चालू हो जाएगा, जिससे सफर तेज और आरामदायक होगा।

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद NH-148A हाईवे अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार यह जरूरी प्रोजेक्ट अगले चार महीनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह हाईवे DND फ्लाईवे से शुरू होकर कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोहना होते हुए सोहना से आगे जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। इससे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक की भारी भीड़ काफी कम हो जाएगी।

दिल्ली साइड पर तेजी से काम पूरा DND फ्लाईवे से आश्रम की तरफ आने वाला रैंप लगभग तैयार हो चुका है। पिछले हफ्ते ही बैरिकेड हटा दिए गए हैं। सराय काले खां को जोड़ने वाला दूसरा रैंप भी जल्द पूरा होने वाला है। सबसे जटिल हिस्सा कालिंदी कुंज के पास आगरा नहर पर बन रहा आर्च ब्रिज अब अंतिम स्टेज में है। जैसे ही यह ब्रिज बन जाएगा, दिल्ली-फरीदाबाद सेक्शन पूरी तरह चालू हो जाएगा।

क्या हैं इसकी खासियतें? इस हाईवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। DND से सोहना तक तक यह 59 किमी है। वहीं जेवर तक इसकी लंबाई 32 किमी है। इस हाईवे की कुल लागत लगभग 7,084 करोड़ रुपये है। यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है। दोनों तरफ तीन-तीन लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई हैं। इसमें 12 किलोमीटर के 8 एलिवेटेड हिस्से, 10 फ्लाईओवर, 6 व्हीकल अंडरपास और एक रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं।

जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज कुछ हफ्तों में शुरू होने वाला है। NH-148A का जेवर वाला हिस्सा खास तौर पर एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे यात्रियों को तेज और आसान रास्ता मिलेगा।

NH-2 और NH-48 को मिलेगी राहत यह नया कॉरिडोर NH-19 (दिल्ली-कोलकाता) और NH-48 (दिल्ली-जयपुर-मुंबई) के समानांतर चलेगा। इससे इन दोनों व्यस्त हाईवेज पर दबाव काफी कम होगा। साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा कालिंदी कुंज, जेतपुर, मिठापुर, बदरपुर और बल्लभगढ़ जैसे इलाकों में इस हाईवे के आने से रियल एस्टेट और कमर्शियल डेवलपमेंट को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। NHAI अधिकारियों का कहना है कि जून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी और सभी अंतिम काम तेज गति से चल रहे हैं।