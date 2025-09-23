ngt strict on illegal encroachments on sides of delhi saharanpur highway दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारों पर अवैध कब्जों पर NGT सख्त, भेजा नोटिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsngt strict on illegal encroachments on sides of delhi saharanpur highway

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारों पर अवैध कब्जों पर NGT सख्त, भेजा नोटिस

एनजीटी ने दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709बी) के किनारे बनी हरित पट्टी पर हुए अवैध कब्जों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 06:35 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारों पर अवैध कब्जों पर NGT सख्त, भेजा नोटिस

एनजीटी ने दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709बी) के किनारे पर हरित पट्टी पर हुए अवैध कब्जों को लेकर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रेम नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद जारी किया गया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने मामले को पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। पीठ ने केंद्र सरकार के साथ ही लोनी नगर पालिका परिषद और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) समेत सभी संबंधित विभागों एवं अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। याचिका के अनुसार, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर लोनी गोल चक्कर से पावी सादतपुर तक करीब 15 किलोमीटर की दूरी में सड़क के दोनों ओर हरित पट्टी मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन हरित पट्टियों पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि लोनी गोलचक्कर से पावी सादतपुर तक करीब 15 किलोमीटर लंबे ग्रीन बेल्ट इलाके में अवैध कब्जे देखे गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इस बारे में जीडीए के साथ ही नगर पालिका परिषद में भी शिकायत की थी। फिर नोटिस जारी करने के अलावा कोई बड़ा ऐक्शन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।