दिल्ली में बुलडोजर ऐक्शन की आहट; NGT का आदेश, साकेत वन क्षेत्र से हटाएं अतिक्रमण
एनजीटी ने दिल्ली सरकार को साकेत स्थित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एनजीटी में सभी आवेदन खारिज होने से बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली में बड़े बुलडोजर ऐक्शन के संकेत हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 4 महीने के भीतर साकेत के सैदुलाजाब स्थित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार पूरी की जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश भ्रष्टाचार हटाओ सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वन भूमि पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया है।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट का जिक्र
करीब 50 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ खत्म हो गए हैं और वहां अवैध निर्माण हो चुका है। एनजीटी ने आदेश में संयुक्त समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसे मई 2024 में गठित किया गया था।
पर्यावरण पर भी असर
संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर उपलब्ध जमीन, राजस्व रिकॉर्ड के मुकाबले काफी कम पाई गई। साथ ही पेड़ों की घनी छाया में कमी, भवनों के विस्तार के जरिए अतिक्रमण, टूटी बाउंड्री वॉल, स्थायी ढांचे और कचरे के ढेर मिलने की बात सामने आई। इससे पक्षियों के आवास पर असर पड़ा है।
पहले नोटिस को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि पहले जारी तोड़फोड़ नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्षों को भारतीय वन अधिनियम के तहत वन व्यवस्था अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर देने का निर्देश दिया था।
अब अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ
सरकार ने यह भी बताया कि सात मई 2026 को इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अब अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड में लेते हुए एनजीटी ने चार महीने के भीतर पूरी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।
कागजों में 19 बीघा, मौके पर 6.12 बीघा ही जमीन
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व अभिलेखों और सरकारी अधिसूचना में संबंधित वन भूमि का क्षेत्रफल 19 बीघा दर्ज है, जबकि स्थल निरीक्षण के दौरान केवल 6.12 बीघा भूमि ही बची पाई गई। समिति ने दक्षिण-पूर्वी हिस्से में वृक्षों की छाया में कमी दर्ज की तथा पाया कि इस क्षति की भरपाई परिपक्व पौधों के रोपण से नहीं की गई, जिससे पर्यावरणीय क्षति स्थायी स्वरूप की हो गई है।
हाल ही में भूजल में यूरोनियम पर तलब की थी रिपोर्ट
हाल ही में एनजीटी की अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ दिल्ली के विभिन्न इलाकों से भूजल के लगभग 15 फीसदी नमूनों में यूरेनियम मिलने संबंधी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ ही दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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