Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में बुलडोजर ऐक्शन की आहट; NGT का आदेश, साकेत वन क्षेत्र से हटाएं अतिक्रमण

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को साकेत स्थित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एनजीटी में सभी आवेदन खारिज होने से बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

ngt
एनजीटी ने साकेत के सैदुलाजाब स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है।

निखिल पाठक, नई दिल्ली

दिल्ली में बड़े बुलडोजर ऐक्शन के संकेत हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 4 महीने के भीतर साकेत के सैदुलाजाब स्थित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार पूरी की जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश भ्रष्टाचार हटाओ सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वन भूमि पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया है।

संयुक्त समिति की रिपोर्ट का जिक्र

करीब 50 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ खत्म हो गए हैं और वहां अवैध निर्माण हो चुका है। एनजीटी ने आदेश में संयुक्त समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसे मई 2024 में गठित किया गया था।

पर्यावरण पर भी असर

संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर उपलब्ध जमीन, राजस्व रिकॉर्ड के मुकाबले काफी कम पाई गई। साथ ही पेड़ों की घनी छाया में कमी, भवनों के विस्तार के जरिए अतिक्रमण, टूटी बाउंड्री वॉल, स्थायी ढांचे और कचरे के ढेर मिलने की बात सामने आई। इससे पक्षियों के आवास पर असर पड़ा है।

पहले नोटिस को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि पहले जारी तोड़फोड़ नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्षों को भारतीय वन अधिनियम के तहत वन व्यवस्था अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर देने का निर्देश दिया था।

अब अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ

सरकार ने यह भी बताया कि सात मई 2026 को इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अब अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड में लेते हुए एनजीटी ने चार महीने के भीतर पूरी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।

कागजों में 19 बीघा, मौके पर 6.12 बीघा ही जमीन

समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व अभिलेखों और सरकारी अधिसूचना में संबंधित वन भूमि का क्षेत्रफल 19 बीघा दर्ज है, जबकि स्थल निरीक्षण के दौरान केवल 6.12 बीघा भूमि ही बची पाई गई। समिति ने दक्षिण-पूर्वी हिस्से में वृक्षों की छाया में कमी दर्ज की तथा पाया कि इस क्षति की भरपाई परिपक्व पौधों के रोपण से नहीं की गई, जिससे पर्यावरणीय क्षति स्थायी स्वरूप की हो गई है।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में अवैध प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, NGT ने दिए आदेश; क्या आरोप?
ये भी पढ़ें:नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तालाब पोखरों पर अवैध कब्जों का ब्योरा दें; NGT का आदेश

हाल ही में भूजल में यूरोनियम पर तलब की थी रिपोर्ट

हाल ही में एनजीटी की अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ दिल्ली के विभिन्न इलाकों से भूजल के लगभग 15 फीसदी नमूनों में यूरेनियम मिलने संबंधी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ ही दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के पानी के 13-15% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पार; NGT सख्त
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।