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ग्रेटर नोएडा में अवैध प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, NGT ने दिए आदेश; क्या आरोप?

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नोएडा
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एनजीटी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट्स की जांच के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि रोक के बावजूद ये प्रोजेक्ट धड़ल्ले से चल रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा में अवैध प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, NGT ने दिए आदेश; क्या आरोप?
एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा में अवैध प्रोजेक्ट्स की जांच का निर्देश दिया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रेटर नोएडा में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट्स की जांच करने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार, कई प्रोजेक्ट्स काम रोकने के आदेश और जुर्माने के बावजूद चल रहे हैं। एनजीटी की ओर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और प्रदूषण बोर्ड को जांच करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

क्या आरोप?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद की बेंच ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है जिनमें कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा में कुछ निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण बंद किए जाने के आदेश जारी होने के बाद भी चल रहे हैं।

भाजपा नेता ने दाखिल की है याचिका

ट्रिब्यूनल ग्रेटर नोएडा में बिना पर्यावरण नियमों का पालन किए और UPPCB से जरूरी मंजूरियों की अनुमति लिए बिना किए जा रहे निर्माण कार्यों की सुनवाई कर रही थी। याचिका भाजपा नेता और पूर्व म्युनिसिपल कॉरपोरेटर राजेंद्र त्यागी की ओर से दायर की गई है। राजेंद्र त्यागी की ओर से वकील आकाश वशिष्ठ ने दलीलें रखीं।

GNIDA ने मांगी मोहलत

सुनवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) की ओर से ट्रिब्यूनल को बताया कि वह पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में किए गए कथित निर्माण कार्यों की सूचना की जांच कर रही है। अथॉरिटी ने ऐसी परियोजनाओं की पहचान करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत मांगी।

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UPPCB को जांच का आदेश

वकील वशिष्ठ ने UPPCB के 25 मार्च के हलफनामे का जिक्र किया। उनका कहना था कि इसमें पांच निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई थी। दावा किया गया कि बंदी के आदेश के बाद भी उक्त पांच परियोजनाएं निर्माण कार्य जारी रखे हुए थीं। ट्रिब्यूनल ने सोमवार को जारी 23 जुलाई के आदेश में कहा कि UPPCB को जांच करने का निर्देश दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट काम बंद करने के आदेश का उल्लंघन ना करें।

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UPPCB पेश करेगा रिपोर्ट

दलीलों के अनुसार, इन 5 प्रोजेक्टों के बारे में UPPCB ने अपने हलफनामे में कहा था कि काम बंद करने का आदेश और हर एक पर 21.40 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया था। UPPCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को बताया कि वह इस बारे में 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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