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NGT ने नगर निगम को दी 'बड़ी पावर': फैक्ट्रियों के ताले तोड़ प्रदूषण की जांच कर सकेंगे अफसर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रदूषण की जांच से बचने वाले फैक्ट्री संचालकों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एनजीटी ने अब नगर निगम के अफसरों को प्रदूषण जांच के दौरान बंद मिलने वाली फैक्ट्रियों के ताले तोड़ने की भी पावर दे दी है। इस काम में लगे अफसरों को पुलिस द्वारा सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर निगम के अधिकारी अब फैक्ट्रियों में प्रदूषण की जांच करने के लिए ताले भी तोड़ सकेंगे।

दिल्ली में प्रदूषण की जांच से बचने के लिए औद्योगिक इकाइयों को बंद रखने या उनके ताले नहीं खोलने से अब कार्रवाई नहीं रुकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के अधिकृत अधिकारी कानून के तहत जरूरत पड़ने पर ऐसी इकाइयों के ताले तोड़कर निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जांच में कोई इकाई अवैध रूप से संचालित मिलती है तो उसका बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गामड़ी गांव में कथित रूप से अवैध औद्योगिक इकाइयों के संचालन से जुड़े मामले में यह निर्देश दिया है। एनजीटी ने उन इकाइयों का नए सिरे से निरीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं।

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यह मामला वरुण गुलाटी की ओर से दायर आवेदन से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गामड़ी गांव में कई औद्योगिक इकाइयां बिना अनुमति के चल रही हैं और उनसे भारी प्रदूषण फैल रहा है। इन इकाइयों में मेटल सर्फेस ट्रीटमेंट, निकेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कांच पिघलाने, साइनाइड के इस्तेमाल और कपड़ों की रंगाई जैसी गतिविधियां शामिल हैं। मामले की जांच के लिए एनजीटी ने नवंबर 2024 में विभिन्न विभागों की संयुक्त समिति गठित की थी। निरीक्षण के दौरान कई परिसर बंद मिले, जिससे वहां चल रही गतिविधियों का पता नहीं लगाया जा सका।

मुआयना करने से पहले नोटिस देना जरूरी नहीं

एनजीटी ने इस कानूनी अड़चन पर विचार करते हुए नगर निगम अधिनियम, 1957 की धाराओं का उल्लेख किया। इनके तहत निगम आयुक्त या अधिकृत निगम अधिकारी निरीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए पहले से नोटिस देना जरूरी नहीं है।

पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने को कहा

निरीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एनजीटी ने बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिनिधि को भी संयुक्त समिति में शामिल करने की अनुमति दी। यदि कोई इकाई अवैध रूप से संचालित मिली तो उसकी बिजली काटने के निर्देश दिए हैं।

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MCD ने पुरानी दिल्ली में 3 अनाधिकृत धोबी घाट सील किए

बता दें कि, बीते 19 अक्टूबर को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बिना शोधन किए अपशिष्ट जल को नालों और यमुना नदी में जाने से रोकने के लिए पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरानी दिल्ली में तीन अवैध धोबी घाटों को सील कर दिया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में खामियां पाई गईं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से संचालन की अनुमति नहीं होने का पता चला। इसके अलावा, इन इकाइयों में ऐसे साबुन और कपड़े धोने के पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने क्षेत्रीय अधिकारियों को अवैध इकाइयों को बंद करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अधिकृत धोबी घाट प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करें।

खिरवार ने कहा, ''यमुना को प्रदूषण से बचाना हमारी मुख्य पर्यावरणीय प्राथमिकता है।''

उन्होंने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को कारण बताओ नोटिस और अनुपालन संबंधी नोटिस जारी किए हैं। साथ ही, उन्हें चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर इकाइयों को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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