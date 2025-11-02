गुरुग्राम के इस गांव के आवासीय प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए मंजूरी की होगी समीक्षा, NGT का आदेश
संक्षेप: गुरुग्राम के सुखराली गांव में एक समूह की आवासीय परियोजना के विस्तार के लिए दी पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा की जाएगी। एनजीटी ने इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है। साथ ही इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है।
गुरुग्राम के सुखराली गांव में एक समूह की आवासीय परियोजना के विस्तार के लिए दी पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा की जाएगी। एनजीटी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को गुरुग्राम के सुखराली गांव की एक समूह की आवास परियोजना के विस्तार के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, एनजीटी उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की ओर से परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी।
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य विशेषज्ञ ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि एनजीटी ने 2021 में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की दोबारा जांच के लिए एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति को अपने निष्कर्ष एसईआईएए को प्रस्तुत करना था।
पीठ ने कहा कि चूंकि हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और कोई नया प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है। ऐसे मं यदि आगे भी एसईआईएए का गठन नहीं किया जाता है तो यह काम पर्यावरण मंत्रालय की ओर से किया जाएगा।
पीठ ने आगे कहा कि हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह न्यायाधिकरण के 31 मई, 2021 के आदेश के अनुपालन में पर्यावरणीय मंजूरी पर पुनर्विचार करे और इसे देने या नहीं देने के साथ ही अतिरिक्त शर्तें लगाने के संबंध में उचित आदेश पारित करे। एनजीटी ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी 2026 की तारीख दी है।