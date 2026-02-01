Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsngt directed to delhi up uttarakh and himachal pradesh and haryana on native fish in yamuna
यमुना को लेकर NGT सख्त; यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा को निर्देश

यमुना को लेकर NGT सख्त; यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा को निर्देश

संक्षेप:

एनजीटी ने दिल्ली सरकार समेत अन्य संबंधित राज्यों को यमुना नदी में पाई जाने वाली मछलियों की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र की सिफारिशों को लागू करने को कहा है।

Feb 01, 2026 10:05 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एनजीटी ने दिल्ली समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यमुना की स्थानीय मछलियों को बचाने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र की सिफारिशों को जल्द से जल्द से लागू करने को कहा है। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड और अन्य विभागों को यमुना के किनारे सीवर सफाई प्लांट लगाने और उन्हें ठीक से चलाने का आदेश दिया है ताकि नदी का पानी मछलियों और अन्य जीवों के रहने लायक बन सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खुद लिया था संज्ञान

एनजीटी उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने एक मीडिया रिपोर्ट पर खुद ही संज्ञान लिया था। इस खबर में प्रयागराज के एक सरकारी सर्वे का जिक्र किया गया था जिसमें बताया गया था कि यमुना नदी में भारत की मछली प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। सर्वे आईसीएआर-सीआईएफआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र) ने किया था।

भारतीय मछलियों की संख्या घटी

सर्वेक्षण के मुताबिक, कतला, रोहू, नयन, पब्दा, गोच, चीतल, टेंगरा, रीठा, बाम और महाशीर जैसी भारतीय मछलियों की संख्या कम हो गई है। इसके विपरीत कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, थाई मांगुर, ग्रास कार्प, तिलापिया, क्रोकोडाइल फिश और बास जैसी आठ विदेशी मछलियों की संख्या बढ़ गई है। इन विदेशी मछलियों की वजह से भारतीय मछलियों पर बुरा असर पड़ रहा है।

सुधार कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने की जरूरत

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल ने 29 जनवरी को कहा कि नदी में पलूशन की वजह से भारतीय मछलियों की संख्या कम हो रही है। कई संस्थाओं ने इन मछलियों को बचाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी उनकी संख्या घटती जा रही है। इसलिए अब इन सुधार कार्यक्रमों की फिर से जांच करना जरूरी है ताकि इन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू किया जा सके।

क्या सुझाव?

अदालत ने स्थानीय सरकारों को आईसीएआर- सीआईएफआरआई प्रयागराज के सुझावों को मानने पर जोर दिया है। इन सलाहों में मछली पकड़ने के अवैध सामान पर रोक लगाना और मछली पकड़ने की पाबंदी के समय कड़ी निगरानी रखना शामिल है। साथ ही मछली पालन के सही तरीके अपनाने, खास इलाकों में मछलियों को पालने और मछलियों के पकड़ने का सही रिकॉर्ड रखने की बात भी कही गई है।

ये भी पढ़ें:बुलेट ट्रेन से रफ्तार पकड़ेगी दिल्ली, बस 3.5 घंटे में तय होगा वाराणसी तक का सफर
ये भी पढ़ें:दो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे; दिल्ली में कल सर्द हवाओं का सितम, 7 फरवरी तक कैसा मौसम
ये भी पढ़ें:बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई, गाजियाबाद में नशेड़ी बेटे की खौफनाक करतूत- VIDEO

इन राज्यों को आदेश

इन सिफारिशों में मछली पालन के नियमों का पालन करना, नदियों में विदेशी मछलियां डालने पर रोक लगाना और लोगों को जागरूक करना भी शामिल है। साथ ही पानी का बहाव बनाए रखने और गंदगी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी कही गई है ताकि जलीय पर्यावरण सुरक्षित रहे। एनजीटी ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को इन सुझावों को जल्द लागू करने का आदेश दिया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।