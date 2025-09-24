दिल्ली में जल निकायों की जमीन पर अवैध कब्जे; NGT ने अधिकारियों को किया तलब

एनजीटी ने बुधवार को जल निकायों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? जानें…

एनजीटी ने बुधवार को जल निकायों पर अवैध कब्जों और उनके रिस्टोरेशन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, DSIIDC के प्रबंध निदेशक और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को तलब किया है।

जस्टिस अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने पाया कि 30 अक्टूबर 2024 को दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी लिस्ट किए गए जल निकायों से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पीठ ने यह भी पाया कि इन जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भी अधिकारियों की ओर से पहलकदमी नहीं की गई।

एनजीटी ने अधिकारियों की ओर से दिए गए जवाबों पर असंतोष जाहिर करते हुए इन्हें टालू रवैया करार दिया। पीठ ने कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जबकि मामले को एनजीटी अधिनियम की धारा 18(3) के तहत छह महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए, एनजीटी ने पाया कि अप्रैल 2022 में दायर यह मामला 3 साल से अधिक समय से लंबित है। एनजीटी ने इस पर चिंता प्रकट की।