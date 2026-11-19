दिल्ली में बिना अनुमति बोरवेल पर NGT सख्त, सील होगा और लगेगा भारी जुर्माना
दिल्ली में बिना अनुमति बोरवेल चलाकर भूजल निकालना अब महंगा पड़ सकता है। सील की कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगेगा। कमला नगर में अवैध भूजल दोहन की शिकायत पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में भूजल के अवैध दोहन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। कमला नगर इलाके में बिना अनुमति बोरवेल चलाकर भूजल निकालने की शिकायत पर अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और सिविल लाइंस के एसडीएम को आठ सप्ताह के भीतर मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि संबंधित बोरवेल के संचालन के लिए जरूरी अनुमति ली गई है या नहीं। एनजीटी ने साफ किया है कि यदि बोरवेल का संचालन अवैध पाया जाता है तो उसे सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, अब तक निकाले गए भूजल के लिए पर्यावरणीय मुआवजा भी तय कर वसूलना होगा।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने अरुण कुमार तोमर की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कमला नगर बंगला रोड पर वॉल्ट जिम के पास और मैक्स शोरूम के सामने स्थित प्लॉट संख्या 44, ब्लॉक-ई में विनोद सबलोक बिना किसी सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बोरवेल चलाकर भूजल निकाल रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह भूजल का अवैध दोहन किया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद संबंधित विभागों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशि शर्मा ने अधिकरण को बताया कि इस संबंध में 28 अगस्त 2026 को दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत भी दी गई थी। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने इसी तरह के मामले में एनजीटी के 27 जनवरी 2026 के पूर्व आदेश का भी हवाला दिया।
डीपीसीसी तय करेगा जुर्माने की रकम
मामले की गंभीरता को देखते हुए पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के एसडीएम को जमीनी स्तर पर जांच कर आरोपों की पुष्टि करने को कहा है। जांच में यह देखा जाएगा कि बोरवेल के संचालन के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है या नहीं और वहां किस तरह भूजल निकाला जा रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों को बोरवेल सील करने या उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी होगी।
एनजीटी ने पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए भी निर्देश दिए हैं। जांच में अवैध भूजल दोहन की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को भेजनी होगी। इसके आधार पर डीपीसीसी अब तक अवैध रूप से निकाले गए भूजल के लिए पर्यावरणीय मुआवजे की राशि तय करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार यह रकम वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजा तय करने और वसूली की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए की जाए। यानी संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। इन निर्देशों के साथ अधिकरण ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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